Zurück zur Atomkraft? Eine unnütze Debatte!

In Zeiten der Energiekrise gibt es Kräfte, die sich eine Rückkehr zur Atomkraft wünschen. In der Ampel-Regierung kracht es gewaltig. Nun hat das Bundesland Bayern ein TÜV-Gutachten in Auftrag gegeben – das vom Bundesumweltministerium sogleich in Zweifel gezogen wird. Ein Kommentar.

Von Ulrich Schaper