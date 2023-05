In Indien sorgt die Corona-Variante „Arcturus“ für steigende Infektionszahlen. Mittlerweile ist sie auch in Deutschland nachgewiesen. Was steckt hinter der Variante und wie gefährlich ist sie?

Und wieder eine neue Variante: Der Anstieg der Corona-Fälle in Indien hat Spekulationen geweckt, die unter dem Namen „Arcturus“ bekannte Variante XBB.1.16 könne zu einer Corona-Welle führen. Wie gefährlich und verbreitet ist die Variante? Was sagen Experten? Ein Überblick.

Was steckt hinter „Arcturus“?

XBB.1.16 ist eine Untervariante von Omikron und wurde benannt nach „Arcturus“, dem hellsten Stern des Nordhimmels.

Wie gefährlich ist die neue Variante?

„Die ganze Welt muss sich ernsthaft Sorgen machen“, erklärte der indische Forscher und Kinderarzt Vipin Vashishta, Mitglied in der Vakzin-Gruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO – und sorgte für Aufruhr. Er verwies auf die rasche Verbreitung der „Arcturus“-Variante in Indien. Aber Experten warnen vor Panik und mahnen zu Sachlichkeit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zwar die Variante auf die Beobachtungsliste gesetzt und sieht Hinweise „auf eine erhöhte Ansteckungskapazität“. Aber das Robert-Koch-Institut (RKI) betont auch: „Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine erhöhte Krankheitsschwere.“

Auch Prof. Dr. Stephan Ludwig, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Münster, betont auf Anfrage unserer Redaktion, dass noch kein Anstieg an Hospitalisierungen festgestellt worden sei. Er verweist dabei auch auf erste Analysen aus den USA. Zudem seien die Veränderungen aufgrund von XBB.1.16 „nicht so stark wie der Sprung von Delta zu Omikron – und damit noch nicht so besorgniserregend“.

Gibt es besondere Symptome?

WHO-Experte Va­shishta berichtet davon, dass einige Kinder, die in Indien erkrankten, an Bindehautentzündung litten, was weltweit Diskussionen auslöste. Dazu sagt Ludwig: „Bindehautentzündungen bei Viruserkrankungen der Atemwege sind nicht so ungewöhnlich und können beispielsweise auch bei Grippe vorkommen. Es handelt sich dabei auch eher um ein relativ mildes Symptom. Ob es sich bei den Daten aus Indien um ein lokales Phänomen handelt oder auch bei Infektionen in anderen Teilen der Welt auftreten wird, kann man noch nicht sagen.“

Wie verbreitet ist die „Arcturus“-Variante?

Vor allem in Indien breitete sich die Variante in den vergangenen Wochen schnell aus. „Die Variante scheint ihre Vorläufervariante zu verdrängen und ist nicht nur in Asien verbreitet, sondern nun auch in den USA in vielen Bundesstaaten nachgewiesen worden“, sagt Ludwig.

Wird die Variante bald in Deutschland dominieren?

„Die Variante hat zumindest einen leichten Vermehrungs- und Verbreitungsvorteil, sonst würde sie die alten Varianten nicht verdrängen“, erklärt Ludwig. Auch das RKI spricht von einem „Wachstumsvorteil gegenüber anderen und zuvor zirkulierenden Sublinien“.

Laut RKI ist der Anteil in Deutschland aktuell noch gering und lag Ende April bei drei Prozent. In der Woche davor waren es noch bei zwei Prozent gewesen. Aber derzeit werden auch nur wenige Proben auf Varianten untersucht. „Es ist davon auszugehen, dass sich auch diese Variante in Deutschland weiter verbreitet, was aber noch nicht heißt, dass sie auch schwerere Infektionen auslöst“, sagt Ludwig. „Die Verdrängungstendenz durch neue Varianten hat sich im letzten Jahr abgeschwächt, was wahrscheinlich daran liegt, dass sich die neuen Varianten nur noch wenig von ihren Vorläufern unterscheiden und ein guter Immunschutz in der Bevölkerung vorliegt.“

Prof. Dr. Stephan Ludwig, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Münster. Foto: UKM

Wie wirksam sind die Impfstoffe gegen XBB.1.16?

„Grundsätzlich sollte sich jeder gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlungen gegen Sars-CoV-2 geimpft haben“, sagt der Virologe Martin Stürmer gegenüber Focus online. Inwieweit ein weiterer Booster die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion mit „Arcturus“ reduziere, lasse sich aber aktuell noch nicht abschätzen, sagt Stürmer. „Ich wäre hier aber eher zurückhaltend.“

„Sinkender Trend“ Foto: Mit Blick auf Corona und das Infektionsgeschehen sieht das Robert-Koch-Institut (RKI) im neuen Wochenbericht „weiterhin einen sinkenden Trend und eine abnehmende Zahl schwerer Krankheitsfälle“. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland mittlerweile auf 8,0 gesunken. Allerdings gehen Experten seit Längerem von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen. Ende April haben laut RKI etwa 20 000 Menschen wegen einer akuten Atemwegserkrankung in Verbindung mit Corona einen Arzt aufgesucht. ...

Gelingt es noch, die Varianten im Blick zu behalten?

Angesichts weggefallener Teststationen und weniger PCR-Tests wird das zumindest immer schwieriger. „Es ist eigentlich schade, weil wir mit weiteren flächendeckenden Testungen ein genaues Bild vom Ausklingen der Pandemie gewonnen hätten“, sagt Ludwig. „Aber man muss hier auch Kosten und Nutzen gegeneinanderstellen. Die Covid-19-Erkrankung gleicht in ihrer Krankheitsschwere bei dem überwiegenden Teil der Bevölkerung nun eher einem gewöhnlichen Erkältungsvirus. Da ist es zu rechtfertigen, dass nicht mehr so viel getestet wird.“

Was ist eigentlich mit der „Kraken“-Variante?

Vor einigen Monaten noch hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Sorgen vor der „Kraken-Variante“ XBB.1.5 ausgedrückt. Laut RKI hat die Variante in Deutschland aktuell einen Anteil von 25 Prozent, aber stagniert. „XBB 1.5 hat sich viel langsamer verbreitet als vorhergesagt und es gibt auch keine Daten darüber, dass diese Variante zu signifikant mehr und schwereren Erkrankungen geführt hat“, erklärt Ludwig. „So lange wäre es mit von Omikron abgeleiteten Varianten zu tun haben, wird das aus meiner Sicht auch so bleiben.“