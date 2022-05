So kann man den Blutmond sehen

Frühes Aufstehen ist Pflicht, wenn man den spektakulären „Blutmond“ am Montagmorgen sehen will. Die Voraussetzungen sind nicht gut, doch es gibt einen Trick, wie man das seltene Naturschauspiel verfolgen kann.

Mondfinsternis am frühen Montag

Der Mond wird am frühen Montagmorgen wieder rötlich strahlen. Das Naturspektakel ist nur selten zu sehen.

Die Sicht muss frei sein, das Wetter mitspielen und vor allem sollte man zeitig aus dem Bett. Am frühen Montagmorgen (16. Mai) wird ein „Blutmond“ am Himmel stehen. Schade: Die totale Mondfinsternis – die Erde steht dann exakt zwischen Sonne und Mond – ist in Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt zu sehen. Je weiter man allerdings nach Westen kommt, desto besser wird die Sicht sein.

Dr. Björn Voss vom Naturkundemuseum Münster rät allen interessierten Himmelsguckern, „auf eine Erhebung zu klettern oder in die sechste Etage zu gehen“. Warum? Weil das Himmelsspektakel beginnt, wenn der Mond schon fast untergeht. Der Erdtrabant wird bereits im Südwesten hinter dem Horizont verschwinden, bevor er vollständig in den Erdschatten eintaucht. Zudem ist dann der Himmel schon recht hell.

So wird der Mond rot

Los geht es um 4.30 Uhr. Dann reicht vielleicht bereits eine Anhöhe, um zu verfolgen, wie der Mond langsam angebissen wird und eine rote Färbung bekommt. Diese Ecke wird immer größer, der Mond tritt in den Schatten der Erde. „Zu Beginn erwarte ich eine freie Sicht, wenn man das Ereignis von einer Erhöhung verfolgt“, sagt Astronom Voss.

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn Sonne, Erde und Vollmond genau in einer Linie stehen. Der Kernschatten unseres Planeten fällt dann auf den Mond und das übrige Sonnenlicht, das den Mond erreicht, lässt ihn kupferrot erscheinen. „Das rote Licht ist die Summe aller gerade stattfindenden Sonnenauf- und -untergänge“, so Voss.

Seltenes Naturschauspiel

Gegen 5 Uhr wird der Mond zur Hälfte beschattet sein. Um 5.29 Uhr ist er komplett im Erdschatten angekommen. Um 6.12 Uhr wird die Mitte der Finsternis erreicht, kurz vor 7 Uhr endet die totale Phase. Schade für ein gutes Beobachten ist, dass der Mond bereits um 5.37 Uhr untergeht. „Im Grunde sind es nur wenige Minuten, in denen er total verfinstert ist“, so Voss.

Eine Mondfinsternis gibt es höchstens zwei Mal im Jahr, manchmal gar nicht. Auf dem Mond ist es dann übrigens dunkel. In diesem Jahr werde sie noch mal im November auftauchen, „allerdings nur in Asien zu sehen sein“, sagt Voss. Der nächste „Blutmond“ wird in Deutschland erst im Oktober 2023 erwartet.