Rüdiger nutzt WM-Prämie für Operationen in Sierra Leone

Der 29 Jahre alte Abwehrspieler von Real Madrid finanziere in Kooperation mit der Hilfsorganisation «BigShoe» Behandlungen von Patienten aus der Provinzstadt Lunsar, die überwiegend an angeboren Klumpfüßen leiden, wie es in einer Pressemitteilung der Organisation heißt.

«In Deutschland habe ich die Möglichkeiten bekommen, die vielen Menschen in Sierra Leone, dem Heimatland meiner Mutter, verwehrt bleiben», wird Rüdiger in der Mitteilung zitiert. Er wisse es sehr zu schätzen, «in welcher privilegierten Situation ich mich befinde. Hier zu helfen ist eine Ehrensache für mich.» Im kommenden Jahr will Rüdiger die «Antonio Rüdiger for Sierra Leone Foundation» offiziell ins Leben rufen.