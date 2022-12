Australien-Coach Arnold lässt Zukunft offen

Al-Rajjan - Australiens Nationaltrainer Graham Arnold hat seine Zukunft nach dem Achtelfinal-Aus bei der Fußball-WM in Katar offen gelassen. Er werde erst mal Urlaub machen und «dann wird man sehen, was passiert», sagte der 59-Jährige nach dem 1:2 gegen Titelmitfavorit Argentinien am Samstagabend.

Von dpa