Tite & Co. schwärmen von Neymar: «Er ist das Zentrum»

«Er ist der technische Anführer dieser Mannschaft», lobte der 61-Jährige den Angreifer nach dessen Comeback beim Turnier in Katar. «Jeder Spieler hat eine herausragende Eigenschaft, er ist das Zentrum, der die anderen noch besser macht.» Das soll der 30-Jährige auch im Viertelfinale am Freitag (16.00 Uhr) gegen Kroatien zeigen.

Neymar war nach mehrtägiger Verletzungspause im Achtelfinale gegen Südkorea (4:1) in die Startelf der Seleção zurückgekehrt. In der 13. Minute hatte er einen Foulelfmeter verwandelt. «Ohne Zweifel, er macht den Unterschied», meinte auch Co-Trainer César Sampaio. «Er schafft es, die Stärken unserer Stürmer noch besser zu machen. Ich habe schon gesagt, dass wir uns sehr auf seine Rückkehr freuen.» Auch gegen Kroatien wird Neymar darum in der Startelf stehen.