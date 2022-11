Oranje-Team trainiert mit Arbeitsmigranten

Denn hinter ihm, dem Oranje-Team und vor allem 20 ausgewählten Arbeitsmigranten lag eine ganz besondere Trainingseinheit. Auf Veranlassung der Spieler um Kapitän Virgil van Dijk hatte der niederländische Verband in Doha ein Training organisiert, an dem einige Arbeitsmigranten teilnehmen durften. Die Niederländer wollten damit auf die schlechten Lebensbedingungen dieser Menschen aufmerksam machen.

Und die Männer aus unter anderem Nepal, Indien, Kamerun, Ghana und Uganda genossen die willkommene Abwechslung. «Ich habe drei Tore geschossen und war in einer Mannschaft mit Frenkie de Jong und Virgil van Dijk. Wir hatten viel Spaß mit den Spielern», sagte der aus Uganda stammende Joseph Makanaga der niederländischen Zeitung «De Telegraaf». «Es war ein ganz besonderer Abend. Das ist eine Chance, die nicht viele Menschen bekommen.»

Auch die Spieler hatten ihren Spaß. «Hoffentlich war es für sie einer der besten Tage in ihrem Leben. Uns hat es auf jeden Fall viel Energie gegeben», sagte van Dijk, der mit dem Oranje-Team am Montag gegen Senegal in die WM startet. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Gastgeber Katar und Ecuador. «Wir verschließen nicht die Augen vor dem, was hier passiert. Deshalb wollten wir ein Zeichen setzen», sagte der Abwehrchef des FC Liverpool.