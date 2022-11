Belohnung nach Gruppensieg: Engländer bekommen trainingsfrei

Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem Gruppensieg bei der WM in Katar eine Belohnung von Cheftrainer Gareth Southgate erhalten. Der 52 Jahre alte Ex-Profi gab dem Team um Kapitän Harry Kane und Co. trainingsfrei, bevor ab Donnerstag die Vorbereitung auf das Achtelfinale gegen Senegal beginnt.

Es stehen auch keine Medienaktivitäten, sondern ausschließlich Regeneration auf dem Programm, hieß es von Verbandsseite. «Den Spielern wird es gut tun, mal einen Tag durchzuschnaufen», sagte Southgate nach dem 3:0-Sieg über den britischen Rivalen Wales.

Am Sonntag (20.00 Uhr) geht England in Al-Chaur als Favorit in das Duell mit dem afrikanischen Vertreter. Trainer Southgate hat offensiv zahlreiche Optionen für seine erste Elf. Marcus Rashford und Bukayo Saka erzielten in der WM-Vorrunde bereits Doppelpacks, auch Raheem Sterling, Jack Grealish und Phil Foden waren schon erfolgreich. Kapitän Kane, 2018 bei der WM in Russland noch Torschützenkönig, hat noch keinen Treffer auf dem Konto, glänzte aber als Vorbereiter.