Der Prince of Wales hält weiterhin zur englischen Mannschaft

Der britische Thronfolger Prinz William will trotz seines neuen Titels als Prince of Wales auch das englische Nationalteam bei der Fußball-WM in Katar anfeuern.

Das sagte der 40-jährige Royal am Dienstag laut der britischen Nachrichtenagentur PA bei einem Besuch im walisischen Regionalparlament in Cardiff. Pikanterweise treffen beide Nationen des Vereinigten Königreichs in ihrem dritten WM-Vorrundenspiel der Gruppe B am 29. November im direkten Duell aufeinander.

«Ich sage allen, dass ich auf jeden Fall beide unterstützen werde», sagte William. Er unterstütze die englische Nationalmannschaft seit seiner Kindheit und könne das Team jetzt nicht einfach fallen lassen. Das sei nicht richtig, sagte William und fügte an: «Ein Finale England gegen Wales wäre das Beste, nicht wahr?» Prinz William ist Präsident des englischen Fußballverbands FA.