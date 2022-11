Saudi-Arabiens Trainer Renard: «Können Geschichte schreiben»

Saudi-Arabiens Nationaltrainer Hervé Renard brauchte nur wenige Worte, um die Bedeutung des Gruppenfinales bei der Fußball-WM in Katar herauszustellen.

Saudi-Arabiens Trainer Herve Renard steht während der Partie gegen Polen am Spielfeld.

«Wir können Geschichte schreiben für den saudischen Fußball», sagte der 54-Jährige zu Beginn der Pressekonferenz vor dem entscheidenden Gruppenspiel am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/MagentaTV) gegen Mexiko. Mit einem Sieg im Lusail Stadion würden die Saudis zum zweiten Mal nach 1994 das Achtelfinale einer Fußball-WM erreichen. Abhängig vom Parallelspiel zwischen Polen und Argentinien könnte auch ein Remis reichen.

«Das Wichtigste ist, im dritten Spiel noch am Leben zu sein», sagte der Franzose. An ein mögliches K.o.-Spiel gegen die Auswahl seines Heimatlandes denke er noch nicht. «Wir fokussieren uns auf dieses Spiel und geben alles, was wir haben», sagte Renard. Sein Spieler Mohamed Kanno äußerte: «Wir werden unser Bestes geben.»