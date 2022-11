Kroatien gegen Marokko mit Kramaric, Gvardiol und Sosa

Al-Chaur (dpa)

Vize-Weltmeister Kroatien geht mit drei Bundesligaprofis in sein WM-Auftaktspiel gegen Marokko am Mittwoch in Al-Chaur. Nationaltrainer Zlatko Dalic berief den Hoffenheimer Andrej Kramaric, Borna Sosa vom VfB Stuttgart und den Leipziger Josko Gvardiol in die erste Elf.

Von dpa