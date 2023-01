Alles dreht sich um das Drehen

Ausgesprochen dynamisch startet das GOP Varieté-Theater Münster in die nächste Spielzeit. Vom 11. Januar bis 12. März öffnet sich der Vorhang zur Show namens „SP!N“, in der sich wirklich alles ums Drehen dreht. Die WN verlosen einen Ticket-Gutschein für zwei Personen für eine Show der Wahl.

Das Duo One Line lässt in der neuen GOP-Show „SP!N“auf der Bühne die Diabolos kreisen.

Regisseur der Show „SP!N“ ist Karl-Heinz Helmschrot, der zugleich als Moderator dafür sorgt, dass auf der Bühne alles rundläuft. Die Künstler der Show eint nicht nur, dass sie allesamt den richtigen Dreh raus haben – nein, sie alle sind Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin.

Und als solche „SP!Nnen“ sie herum, sind immer in Bewegung, um dabei sich selbst und das eigene Können zu erforschen, zu entwickeln, zu entpuppen und vor allem natürlich – zu zeigen. So entfaltet sich eine junge, kreative Show, in der sich verrückte Ideen mit waghalsiger Artistik und mitreißender Musik vereinen.

Verlosung



Die WN verlosen einen Ticket-Gutschein für zwei Personen für das GOP Varieté-Theater Münster (Bahnhofstraße 20-22). Die Gutscheine können für eine Show der Wahl im GOP Münster eingelöst werden.



► Teilnahme unter 01378 / 600 549 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: GOP Theater

► Teilnahmeschluss: Sonntag (15. Januar)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Die junge Künstlerin Leonie Körner etwa wurde für ihren „Cyr-Wheel-Act“, bei dem sie mit tänzerischer Leichtigkeit und Eleganz ihre Kreise auf der Bühne zieht, bereits mit dem Nachwuchspreis „Sprungbrett“ ausgezeichnet. Doch nicht nur auf der Bühne, sondern auch in luftigen Höhen am Tanztrapez ist sie in ihrem tänzerischen Element.

Gleiches gilt auch für Luzie Marschke, die bereits während ihrer Ausbildung an verschiedenen Festivals, u. a. am „Cimac Festival“ in Chile, teilnahm. Ihrem Ruf als sportliche Ausnahmekünstlerin wird sie in der Show „SP!N“ sowohl im Luftring, als auch am Vertical Pole mehr als gerecht.

Auch das Duo Kraoul erhielt schon den Nachwuchspreis „Sprungbrett“. Ausgezeichnet wurden die beiden jungen Artisten für ihre beeindruckende Partnerakrobatik-Performance, die sie neben waghalsigen Sprüngen auch auf der GOP-Bühne präsentieren.

Das Duo One Line lässt auf der Bühne die Diabolos so gekonnt kreisen, dass es beim internationalen Zirkusfestival „Circuba“ in Havanna (Kuba) für seine Diabolo-Nummer mit dem Preis als bester Akt des Festivals ausgezeichnet wurde.

Johann Prinz schraubt sich hingegen mit kraftvollen Elementen und scheinbar nicht enden wollenden Drehungen an seinen Strapaten unaufhörlich in die Luft und zeigt damit eine wahrhaft atemberaubende Darbietung.

Jonglage ist die Berufung der Canavaltwins, die bereits mehrere Preise bei den Jonglier-Weltmeisterschaften in den USA gewannen. In der Show „SP!N“ verbinden sie klassische Jongliertechniken mit neuester LED-Technik. Mit ihren risikoreichen Jongliertricks zaubern die beiden Brüder faszinierende Bilder in die Dunkelheit und sind außerdem noch leidenschaftliche Musiker

