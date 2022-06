Alsmann und die großen Liebeslieder

Götz Alsmann hat immer Termine ohne Ende. Kein Wunder bei seinen vielen Talenten. Der 64-jährige Multiinstrumentalist und Musiker und Sänger und Ex-Moderator startete gerade seine neue Tour. Alsmann singt jetzt Lieder der Liebe. Am 23. Februar 2023 (Donnerstag, 20 Uhr) macht er das im MCC Halle Münsterland in Münster.

Singt er nicht sowieso immer von Liebe? Eigentlich ja. Aber nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom, jeweils dokumentiert durch preisgekrönte Alben und über 700 Konzerte in den letzten neun Jahren, widmet sich der König des Jazzschlagers wieder den Werken der großen Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums.

Deren Spezialität waren schon immer Liebeslieder – ob nun romantisch und zart oder verträumt und verrucht. Es geht bisweilen auch draufgängerisch und wild zu bei der Liebe ...

Ganz gleich, ob es sich um Werke aus der Zeit der „silbernen Operette“ der 1920er und 30er Jahre handelt, um Chansons der Nachkriegszeit oder um Preziosen aus der Schlagerwelt der 1950er und 60er Jahre – die Klassiker werden im typischen Sound der Alsmann-Band mithilfe der Arrangements ihres Bandleaders in die Welt des Jazz überführt und beweisen dadurch ihren Charme, ihre Eleganz, ihren Humor und ihre zeitlose Qualität.

Ticket-Info: Eintrittskarten für den „Liebe“-Auftritt von Götz Alsmann und Band am 23. Februar 2023 (Donnerstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland in Münster (Albersloher Weg 32, 48155 Münster) sind erhältlich im WN-Ticketshop am Picassoplatz 3 in Münster und über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806 / 570 067 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen; 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets.