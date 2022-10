Atemberaubendes Land der Gegensätze

Neben dem Kap der Guten Hoffnung, einer Seilbahnfahrt auf den Tafelberg, einer Weintour durch die unvergleichlichen „Winelands“ und einem Helikopterflug über Kapstadt, darf sich die Reisegruppe, die in einem luxuriösen Privatreservat am Rande des Krüger-Nationalparks untergebracht ist, auf die „Big-Five“ freuen.

Die ersten vier Tage in Südafrika verbringen die Reiseteilnehmer in den Winelands, um die Sehenswürdigkeiten der Kapregion ganz entspannt zu erkunden. Ausgehend vom Hotel am Fuße der Weinberge stehen eine „Weintour“ in einer historischen Straßenbahn, eine Besichtigung der Pinguin-Kolonie von Boulders Beach sowie ein Ausflug zum berühmten Kap der Guten Hoffnung und den bunten Strandhäuser von Muizenberg auf dem Programm.

Anschließend wird für drei Tage ein Domizil in der Metropole Kapstadt bezogen – direkt an der berühmten „Waterfront“ im Herzen der Stadt. Höhepunkte des Aufenthaltes sind die Auffahrt auf den Tafelberg, ein Helikopterflug über die Stadt und eine Katamaran-Fahrt zum Sonnenuntergang durch den Hafen. Via Inlandsflug geht es weiter zum Krüger-Nationalpark, wo ein unvergessliches Abenteuer fernab der Zivilisation auf die Reisegruppe wartet: Ausgehend von einer luxuriösen Lodge kommen die Teilnehmer Löwen, Elefanten und Nashörnern bei täglichen Pirschfahrten ganz nah. Diese Traumreise in das Land der Gegensätze kostet für WN-Abonnenten 5.995 Euro inklusive des gesamten Programms mit Eintritten, Flug und Halbpension (Einzelzimmer-Aufpreis: 950 Euro).

"WN unterwegs“:

