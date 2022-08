Atze zeigt echte Gefühle auf der Planwiese

Der „King of Comedy“ unterhält in Telgte draußen / WN verlosen Tickets

Telgte

Der Mann polarisiert gerne und nachhaltig. Seinen Fans gefällt das. Atze Schröder, die stets Perücke tragende Comedian-Kunstfigur aus Emsdetten, will auch draußen begeistern. Am 27. August (Samstag, 20.30 Uhr) ist er zu Gast in Telgte und wird als „Open-Air-Knaller“ angekündigt. Auf dem Festplatz Planwiese geht es programmgemäß um „Echte Gefühle“. Die WN verlosen Karten für den Abend.