Aurora auf dem Eis

Foto:

Die WN verlosen einmal zwei Tickets für die Premiere der Holiday on Ice-Show „A New Day“ am 29. Dezember (Mittwoch, 15.30 Uhr) im MCC Halle Münsterland in Münster. Wer die erste Aufführung in Münster nach der zweijährigen pandemiebedingten Zwangspause nicht verpassen möchte, schickt eine E-Mail an marketing@wn.de und schreibt kurz in einigen Sätzen, mit welchen Vorsätzen er oder sie in das neue Jahr 2022 starten möchte. Teilnahmeschluss: 10. Oktober (Sonntag)