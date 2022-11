Aurora gleitet in ein neues Abenteuer

Die neue emotionale Reise wird im MCC Halle Münsterland auf dem Eis zelebriert. Holiday on Ice präsentiert die „Show der Superlative“ namens „A New Day“ ab dem 29. Dezember in der großen Arena am Albersloher Weg und die WN verlosen Familien-Ticketpakete – zweimal je vier Karten – für die Veranstaltung am 30. Dezember (Freitag, 16.30 Uhr) im Rahmen des WN-Familiennachmittags.

Ausgedacht haben sich die Macher jetzt die Geschichte der Aurora, einem Wesen aus einer farb- und freudlosen Dimension. Sie lernt den jungen Adam kennen, der ihr die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten zeigt. Erst noch zögerlich, dann neugierig, begibt sich Aurora in dieses neue Abenteuer. Doch andere Wesen aus ihrer Welt versuchen, sie wieder zurückzuholen. Eine dramatische Jagd beginnt ...

Peter O’Keeffe, CEO und Produzent, bewertet diese Show als „Meilenstein unserer rund 80-jährigen Geschichte“ und empfindet „eine technische und künstlerische Meisterleistung unseres internationalen Kreativ-Teams.“ Durch die 360-Grad-Inszenierung wird die Show von jedem Platz aus zu einem einmaligen Live-Erlebnis der Symbiose von Eiskunstlauf und Artistik. Bereits rund zwei Monate vor der Premiere beginnen für das 40-köpfige Ensemble die Proben – die Choreographien der Profis aus 15 verschiedenen Ländern müssen ebenso sitzen wie die rund 300 verschiedenen Kostüme.