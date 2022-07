Aus Zeitungsseiten wird Papiergarn: Der Faden wird lang und länger

Die Zeitungsmaus ist der Renner. Sobald Marita Drees das gehäkelte Nagetier abstellt, wird es umschwärmt. „Oh, die ist schön.“ – „Können wir die auch machen?“ – „Die möchte ich haben.“ Die Expertin aus der Zeitungsspinnerei in Borken schmunzelt und lehnt jedes Kaufangebot ab. Ihr Häkeltier, das schon mal in der berühmten Sendung mit der Maus aufgetreten ist, ist nicht zu verkaufen. Da können die angehenden Viertklässler der Kreuzschule und Bodelschwinghschule noch so sehr mit ihren Augen klimpern.

Kurz vor den Sommerferien stand für die Mädchen und Jungen dieser beiden Schulen ein besonderer Workshop auf dem Plan. Als künftige Klasse!-Kids hatten sie mit ihren Lehrerinnen Sabine Schultz (Bodelschwingschule), Susanne Dreesen und Corinna Dierksmeier (beide Kreuzschule) Kreativ-Workshops gewonnen. Marita Drees schaute mit Maus und mehr in den Schulen vorbei. Vor allem zeigte sie den Schülerinnen und Schülern, wie sie aus Zeitungsseiten stabiles Papiergarn fertigen können. Marita Drees findet, dass Zeitungspapier viel zu schade zum Wegwerfen ist. Deshalb war sie begeistert als sie vor einigen Jahren auf Künstler aufmerksam wurde, die Zeitungspapier zu Garn verarbeiteten. Die gelernte Erzieherin wurde aktiv, baute sich eine eigene Spindel - und legte los. Eines weiß sie schon heute: „Das Spinnen macht süchtig.“

Auf die Technik kommt es an

Aller Anfang ist schwer: Denn um aus dem dünnen Papier Garn zu spinnen, muss die Technik beherrscht werden. Greta und Lilith drehten die dünnen Zeitungsstreifen, die Marita Drees mitgebracht hatte, erst mal mit der Hand. „Das geht ganz gut“, kommentierten die Neunjährigen. Andere Teams versuchten sich mit der Mini-Spindel. „Man muss aufpassen, dass man immer in eine Richtung dreht“, erklärte Selin. Nina führte dabei den Faden. Und der wurde lang und länger - und reichte manchmal quer durch den Klassenraum.

Wer denkt, dass Mädels bei dieser Handarbeit die Nase vorn hatten, der liegt komplett falsch. Die Jungs hatten genauso feine Finger – und enorme Geduld für das Spinnen. Die Messlatte von Carlos und Lenn: Wie viel Garn wird benötigt, um am Ende eine Maus häkeln zu können? Das Urteil von Leo ist eindeutig. Das Spinnen macht ihm richtig Spaß. „Das ist echt cool.“

Ausstellung beim Stadtfest „Münster Mittendrin“

Was die Mädchen und Jungen alles in den Workshops mit Marita Drees produziert haben, das bleibt nicht im Klassenzimmer verborgen. Die Objekte – kleine Herzen, Fantasietiere, verzierte Vasen – werden nach den Sommerferien, wenn das Stadtfest „Münster Mittendrin“ läuft, am WN-Stand zu sehen sein. Dort wird eine feine Ausstellung mit den Papier-Arbeiten aufgebaut.

Mit dabei ist übrigens auch Marita Drees. Sie zeigt dann, wie aus Zeitungsseiten Papiergarn gesponnen wird. Die Maus hat die Borkener bestimmt auch dabei!