Bibi Blocksberg und die Walpurgisnacht

Die mitreißende Inszenierung zum 40-jährigen Jubiläum der Serie bietet neue Lieder und wie gehabt viel „Hex Hex!“ als Spaß für die ganze Familie. Kleine und große Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma auch helfen, denn bei diesem Familien-Popmusical ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht – gerne auch verkleidet, denn Zuschauerinnen und Zuschauer in Kostümen sind willkommen.

Worum geht es jetzt? Bibi hat einen Tag erwischt, an dem alles schief läuft. Daheim gibt es ein Riesendurcheinander mit ihren Eltern. In der Schule will einfach nichts klappen. Abends zur Walpurgisnacht sollen Bibi, ihre Mutter und Oma Grete das große Hexenfeuer entfachen. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates, dazu sagen, wenn dort auch alles schief läuft?

Verlosung



Die WN verlosen dreimal zwei Tickets für die Musical-Aufführung „Bibi Blocksberg – Alles wie verhext!“ am 25. September (Sonntag, 15 Uhr) im MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster).



