Bosse live auf der Sonnenseite

Wer Bosse und seine gleichnamige Band kennt oder bereits live erlebt hat, der kann ermessen, wie schwer ihm und seinen Begleitern der Pandemie-bedingte Verzicht auf Festivals und Tourneen gefallen ist. Denn Konzerte sind für den 42-Jährigen eine Art Lebenselixier – damit der eigentliche Grund, Musik zu machen und Songs aufzunehmen. Er strotzt vor frischen musikalischen Ideen, unnachahmlichem Wortwitz und bemerkenswerter Tiefenschärfe in seinem Blick auf die Dinge. Er wirbelt auf. Künstlerisch, thematisch, emotional.

In den Songs bringt er seine Sicht auf das „Jetzt“ auf den Punkt. Mit Hüftschwung und Haltung. Mit Leichtigkeit und Bodenhaftung. Das hört und fühlt sich gut an: jemandem zuzuhören, der seinen ganz persönlichen Mittelpunkt und sein Gleichgewicht gefunden hat. Im Leben und in der Musik.

Bosse will die schönen und magischen Momente in vollen Zügen wahrnehmen. Sich ihrer bewusst sein, sie feiern – als wär‘s „Der letzte Tanz“! Das Lied aus seiner Feder erinnert uns daran, die Schönheit der Augenblicke festzuhalten und nicht einfach vorbeiziehen zu lassen. „Warum merkt man immer erst beim Abschied, was es uns bedeutet? Warum merkt man immer erst beim Winken, wie schön es war?“ Das Stück plädiert für ein Leben im Hier und Jetzt und dafür, sich der Vergänglichkeit bewusst zu sein. Die positiven Seiten des Lebens umso mehr aufzusaugen und wertzuschätzen. Das ist der Appell in „Der letzte Tanz.“ Und kaum ein anderer versteht es so gekonnt, Tiefgründigkeit in musikalisch betörender Leichtigkeit um die Ecke kommen zu lassen.

