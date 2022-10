Die Figuren aus Büchern können für ihre Leser Idole sein, sie können beflügeln, inspirieren und manches Mal auch das Leben beeinflussen. Umgeben von Geschichten und der Magie der Sprache, taucht der Geist in einer Buchhandlung in das Reich der Fantasie ein. Hier kommt es möglicherweise zur alles entscheidenden Begegnung – ob mit literarischen Helden oder realen Menschen, die man ganz zufällig zwischen den Bücherregalen trifft.

Amélie Demay, alias Frau Sonntag, ist Buchhändlerin im GOP-„Bookshop“ und wirbelt akrobatisch und mit gehörigem Humor geschäftig zwischen den Regalen umher. Ihre Aushilfe Joel Baker frönt stattdessen lieber seiner Leidenschaft fürs Lesen. Und lesen, das kann er nun wirklich immer und überall – selbst im Handstand auf einem Lampenschirm! Wo Bücher verkauft werden, muss natürlich auch für Nachschub gesorgt werden und darum kümmern sich Alex & Vlad, die sich aber eigentlich mehr auf Ikarische Spiele verstehen, bei denen der Untermann den sogenannten Flieger immer wieder mit den Füßen in die Luft schleudert. Benannt ist diese Darbietung übrigens nach der griechischen Sagengestalt Ikarus, der mit Hilfe künstlicher Schwingen aus seiner Gefangenschaft zu fliehen versuchte. Entfliehen kann man ihm nicht: „Gevatter Tod“.

Und so fügt Helena Jans‘ anrührend-poetisches Pas de deux mit „Gevatter Tod“ an den Strapaten dem Motiv vom Tod und dem Mädchen eine neue Facette hinzu. Während das Duo Frénésie in einer shakespearschen Szene als Romeo und Julia am Pole tanzt, jongliert Momo alias Bekka Rose gekonnt mit der Zeit bzw. mit Keulen. Gwenadou Schroeckleloeck hingegen lässt fulminant zahlreiche Hula Hoop-Reifen um sich kreisen und Michélé Chen alias Robinson Crusoe wagt schließlich einen nicht minder fulminant-akrobatischen Tango mit Frau Sonntag.

