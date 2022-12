„Coco“ Fletcher als Tina Turner

Wie eine Hommage an Tina Turners Leben und Wirken ist die Show „Simply the Best“ konzipiert – die emotionale musikalische Biographie ist zu erleben am 5. März 2023 (Sonntag, 19 Uhr) im MCC Halle Münsterland.

Die Show „Simply The Best“ gastiert im März in Münster

Die Musik-Stile Blues, Jazz und Gospel prägten ihren Werdegang: „Coco“ Fletcher stammt aus Alabama/USA und mimt in der Show „Simply the Best“ Rock-Ikone Tina Turner.

Die gebürtige US-Amerikanerin Dorothea „Coco“ Fletcher schafft es, das Publikum mitzunehmen auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte der Rock-Ikone und die größten Hits einer der bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit.

Ticket-Info: Tickets für das Konzert „Simply the Best – die Tina Turner Story“ am 5. März 2023 (Sonntag, 19 Uhr) im MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster) sind erhältlich im WN-Ticketshop am Picassoplatz 3 in Münster und über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806 / 570 067 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen; 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets.

„Simply The Best“ schildert mit viel Livemusik und beeindruckenden Szenen zwei Stunden lang das bewegte Leben der 1939 geborenen Tina Turner. Der Bogen wird gespannt von den Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und dem Neuanfang mit dem raketenartigen Aufstieg in den 1980er Jahren bis hin zur Filmmusik von „James Bond 007-Goldeneye“ Mitte der 1990er. Tina Turner prägte ein halbes Jahrhundert lang Rockgeschichte, verkaufte über 180 Millionen Tonträger, feierte unzähligen Nummer-1-Hits und Chartplatzierungen wie „Simply The Best“, „Private Dancer“ oder „We Don´t Need Another Hero“. Dorothea Fletcher schafft es dank ihrer besonderen Klangfarbe in der Stimme den Weltstar perfekt zu imitieren.