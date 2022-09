Comedy im Fünferpack

Auch für die 21. Auflage des Comedy-Marathons gilt, dass jede „Komische Nacht“ anders ist als andere. Das populäre Format garantiert durch den Wechsel in der Besetzung den aktuellen Querschnitt durch die Comedyszene und mithin immer wieder die Auftritte neuer Künstlerinnen und Künstler. Die WN verlosen für den 18. Oktober (Dienstag, 19.30 Uhr) Tickets für den Abend, den ein Quintett im Grey in Münster gestaltet. Jeweils rund 20 Minuten stehen Serhat Dogan, Jamie Wierzbiecki, Don Clarke, Quichotte und Fabio Landert im Mittelpunkt. Insgesamt sind in Münster acht verschiedene Locations für die „Komische Nacht“ gebucht.

Verlosung: 21. Komische Nacht in Münster

Im Grey präsentiert am 18. Oktober (Dienstag) u. a. Fabio Landert seine komischen Talente.

► Serhat Dogan hat sich nach seiner Einreise aus der Türkei im Jahr 2004, damals ohne nennenswerte Kenntnisse der deutschen Sprache, mittlerweile so an seine neue Heimat gewöhnt, dass er sogar im Winter Fahrrad fährt und dabei an roten Ampeln hält.

► Jamie Wierzbicki wird bisweilen als „Bumskopf“ beschimpft – seine Blicke auf den Alltag sind urkomisch, authentisch und überflüssig. Mal mutet das absurd an, mal nachdenklich. Und immer chronisch komisch.

► Don Clarke schildert erstaunlich detailgetreu Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind. Gepaart mit einer gehörigen Portion (britischem) Humor.

► Quichotte ist Dichter, Rapper und grandioser Stand-up-Künstler. In Köln geboren, wuchs er eher am Rande der Rheinmetropole auf und entwickelte dort seinen kreativen Geist im Dunstkreis von Fußballclub und Dorfdisko.

► Fabio Landert gilt als Träumer, Realist und Rebell ohne Grund. In seiner Leidenschaft zu den Brettern, die den Witz bedeuten, thematisiert er dort, was das Leben und die Liebe bietet.