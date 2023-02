Das Beste der großen Diva

Temperament trägt sie sowieso in sich, ausgeprägt wurde es zudem auch in Alabama/USA. Dort wuchs Dorothea „Coco“ Fletcher auf und wurde zeitig geprägt von den Musikstilen Blues, Jazz und Gospel. In der Rolle der großartigen Tina Turner präsentiert sie ihr „Simply the Best“-Konzert am 5. März (Sonntag, 19 Uhr) im MCC Halle Münsterland in Münster und die WN verlosen Karten für den Abend.

Die Hommage fasst Tina Turners Leben in einer packenden und emotionalen musikalischen Biografie zusammen. Die Show nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte der Rock-Ikone und die größten Hits einer der bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit. „Simply the Best“ schildert mit viel Livemusik und beeindruckenden Szenen zwei Stunden lang das bewegte Leben der 1939 geborenen Sängerin und Schauspielerin aus Brownsville/Tennessee, die seit 2013 Schweizer Staatsbürgerin ist und in dem Land auch Immobilien besitzt.

Tina Turners Geschichte dreht sich über Anfangserfolge bis hin zur harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann Ike Turner, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich – nach der Trennung – dem Neuanfang plus dem raketenartigen Aufstieg in den 1980er Jahren bis hin zur Filmmusik von „James Bond 007 – Goldeneye“ Mitte der 90er. Die Ausnahmekünstlerin hat ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte geprägt – mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Nr.-1-Hits und Chartplatzierungen wie „Simply the Best“, „Private Dancer“ oder „We Don´t Need Another Hero“.

Inspiriert von der großen Dame schafft es Dorothea „Coco“ Fletcher, den Weltstar perfekt zu imitieren und gilt weltweit als eine der besten Doppelgängerinnen. Mit der besonderen Klangfarbe in der Stimme und einer energiegeladenen Perfomance bringt sie die große Rock-Diva sozusagen zurück auf die Bühne. Erfahrungen auf dem Weg zu dieser Interpretation sammelte Dorothea Fletcher in vielen Ländern und in diversen Rollen. In Las Vegas trat sie mit der Doo-Wop-Gruppe „The Platters“ auf, war gemeinsam mit den Soul-Größen Bobby Womack und Millie Jackson unterwegs, gastierte in den US-Shows „Legends in Concert“ und „American Superstar“ – und schaffte in Europa die Aufnahme in das Musical-Ensemble von „Stars in Concert“.