Das „liebe Glück“ im Konzert-Format

Foto:

Die WN verlosen fünfmal zwei Tickets für das „Guten Tag, liebes Glück“-Konzert von Max Raabe und dem Palast Orchester am 30. März (Mittwoch, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland, Albersloher Weg 32, 48155 Münster. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, ruft an unter 01378 / 600 546 (0,50 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz inkl. MwSt., mobil ggf. abweichend) oder nutzt das Online-Formular unter wn.de/verlosung. Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

Stichwort: Max Raabe. Teilnahmeschluss: Sonntag (27. März)

