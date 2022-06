Das musikalische Picknick im Park

Zu Tisch, bitte: Im Parc de Taverny (benannt nach der französischen Partnerstadt Lüdinghausens) an der Burg Lüdinghausen sind am 19. Juni (Sonntag) Plätze reserviert für Genießer und Musikliebhaber.

In der weitläufigen münsterländischen Parklandschaft locken über den ganzen Tag verteilt Mitmachaktionen, Architektur-, Kunst- und Schauspielführungen, Konzerte und Klangevents, Lyriklesungen, Ausstellungen, Kunstinstallationen, Kinderunterhaltung. Und nicht zu vergessen sind die Picknick-Events: Für das „Musikalische GeBURGstagspicknick“ im Parc de Taverny an der Burg Lüdinghausen verlosen die WN fünfmal zwei Plätze an einem Tisch.

Platz nehmen kann man ab 12.15 Uhr und dann ab 13 Uhr dem Konzert der niederländische Formation Guy Salamon Group lauschen. Ab 15 Uhr bringt die Münsteraner Gruppe Red Ivy dann ihren Pop auf die Bühne – bis zirka 16.15 Uhr. Es gibt gute Gründe für dieses „GeBURGstagspicknick“, denn neben dem Schlösser- und Burgentag Münsterland feiern die Burgen Vischering und Lüdinghausen mit dem Internationalen BurgJazz-Festival auch ihr 750-jähriges Jubiläum. Rund 250 Gäste dürfen an den festlich gedeckten Plätze sitzen. Sie laden dazu ein, sich mit den selbst mitgebrachten Speisen (und gerne auch weiterer Tischdekoration) niederzulassen und in geselliger Runde das Ambiente wie die Musik zu genießen.

Grundsätzlich bietet der Schlösser- und Burgentag hier wie dort ein großes Programm. Zu den besonderen Highlights und Großevents des Tages zählen das Internationale BurgJazz-Festival an den Burgen Vischering und Lüdinghausen, das Droste-Festival am Rüschhaus (Münster) sowie die Eröffnung der Ausstellung „Wir sind Rinklacke“ an den drei Standorten Museum Abtei Liesborn (Wadersloh), Herrenhaus Harkotten (Sassenberg) und Kulturgut Haus Nottbeck (Oelde). Auch für kulinarischen Genuss ist gesorgt: Diverse Adelsanwesen verfügen über eine eigene Gastronomie oder bieten speziell für den Schlösser- und Burgentag Verköstigung an.



