Das Verbrechen lauert schon nebenan

Mit seinem Podcast namens „Verbrechen von nebenan“ hat Philipp Fleiter seit zwei Jahren Erfolge gefeiert und viele Fans gewonnen. Der Radiojournalist aus Ostwestfalen geht auf Tour mit seinem Format, in dem es um Verbrechen und ihre Hintergründe geht. Für seinen Abend im MCC Halle Münsterland am 22. April (Freitag, 20 Uhr) verlosen die WN Tickets.

Gut recherchiert hat Philipp Fleiter die Fälle für seinen „True-Crime-Podcast“, den er am 22. April (Freitag) live in Münster präsentiert.

Fleiters „True-Crime-Podcast“ wurde zu einem der erfolgreichsten Audioformate in Deutschland. Auch weil viele Fälle, die sich der 36-Jährige vornimmt, zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast besprochen werden. Es geht um Verbrechen, die nicht in der anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. Da ist beispielsweise die nette Nachbarin angeblich im Urlaub – in Wirklichkeit aber einbetoniert unter der Garage. Fleiter erzählt von Fällen, die man nicht vergisst. Seine Hörer lieben seine Stimme und schätzen seine gründliche Recherche.

Der in Verl geborne Fleiter träumte als Kind davon, später einmal am liebsten „Wetten, dass ..?“ im ZDF moderieren zu dürfen. Das gelang nicht. Er landete vielmehr beim Radio und wurde dort schnell zum Experten für Kriminalität.