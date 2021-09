Das Zelt an der Ems wird gerockt

Sieben Bands und Ensembles werden an den drei Festival-Tagen die außergewöhnliche Atmosphäre eines 1000 Quadratmeter großen Zirkuszelts am Grevener Emsbeach mit ihren Sounds fluten. Für das Festival inklusive des Konzertes der Headliner und „Könige des Jazzrock“, Blood, Sweat & Tears am 9. Oktober, verlosen die WN Eintrittskarten.

Auch wenn die Band etlichen personellen Wechseln in ihrer rund 50-jährigen Geschichte unterworfen war, vermag sie gerade live zu begeistern durch ihren von druckvollen, messerscharfen und unglaublich präzise gespielten Bläsersätzen geprägten Sound. Auch die aktuellen Musiker, allesamt Meister an ihren Instrumenten, verleihen den großartigen Jazzrock-Klassikern kreative Frische und einen modernen Touch. Bei den aktuellen Shows sind eine erstklassige Stimmung und euphorische Publikumsreaktionen garantiert – vor allem, wenn mit „Spinning Wheel“, „And When I Die“, „Hi-De-Ho“ und „You`ve Made Me So Very Happy“ die geradezu unsterblichen Hits und Songs der wegweisenden Jazzrock-Pioniere erklingen.

Vor dem für 21.30 Uhr geplanten BS&T-Auftritt heizen im Sparkassen-Kulturzelt nahe dem Hallenbad Grevens ab 20 Uhr Mr. Big Fat Mad Moose & The Soulfamily ein, eine der dienstältesten Soulbands Deutschlands. Der 2006 gegründete Verein Beat Club Greven hat für diese Premiere ein exzellentes Musikprogramm in Sachen Rock erstellt.

Am Freitag (8. Oktober) lädt das Zelt ein zur Party mit den Beat Club Allstars, der Hausband des Beat Clubs (ab 20 Uhr), sowie Sweety Glitter & The Sweethearts (ab 21.30 Uhr). Am Sonntag (10. Oktober) geht es „unplugged“ zu, also weitgehend ohne elektronische Instrumente – mit Stefanie Hempels Beatles-Show (18 Uhr), dem Graceland-Duo & Streichquartett (19.30 Uhr) und Reggatta de Blanc (ca. 21 Uhr).