Den neuen Hunger stillen

Mit 79 Jahren noch immer Bock auf Rock: Achim Reichel und Band wollen das auch in Münster beweisen.

Einen Beweis tritt Reichel am 6. März (Montag, 20 Uhr) an, wenn er im MCC Halle Münsterland mit seiner Band gastiert zum Konzert seiner „Jetzt oder nie“-Tour, die zehn Stationen aufweist. Für den Abend in Münster verlosen die WN jetzt Karten.

22 Alben verrockter Seemannslieder, deutscher Lyrik und Prosa, altgermanischer Balladen, Volkslieder und poetischer Alltagsgeschichte veröffentlichte Reichel inzwischen und ließ seine größten Hits auf „Das Beste“, einer musikalischen Rückschau seiner großen Karriere, pressen. Als Frontmann der Hamburger Rattles spielte er zwischen 1960 und 1966, zu Zeiten des legendären StarClub, rund 30 Singles ein. Die Hamburger Jungs tourten schon 1963 zusammen mit den damals noch weniger bekannten Rolling Stones durch England und begleiteten die weltberühmten Beatles 1966 auf deren einziger Deutschland-Tournee.

Verlosung



Die WN verlosen dreimal zwei Tickets für das „Jetzt oder nie“-Konzert von Achim Reichel & Band am 6. März (Montag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster).



► Teilnahme unter 01378 / 600 547 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Achim Reichel

► Teilnahmeschluss: Sonntag (12. Februar)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Reichel war stets auch Rebell, ein 68er und Aufbegehrender, aber auf seine ganz eigene Art. „Politisches Lied muss nicht immer Parolen-Singen bedeuten“, sagt er, „auch der Sound einer Musik beinhaltet eine Haltung. Bei mir darf der Sound auch unangepasst daherkommen“. Der Rock-Routinier wird auf seiner Tour einen Querschnitt seiner einzigartigen Kreativität präsentieren. Ob als „Godfather des Shanty-Rocks“, über Vertonungen deutscher Dichter-Balladen, Volkslied-Erneuerungen bis hin zu einer Vielzahl selbst verfasster Pophits – in 60 Jahren Karriere wusste Reichel immer wieder zu überraschen.