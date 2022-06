Den Sport auf dem Aasee ausprobieren

Münsters Aasee lockt durchgehend zu allen Jahreszeiten Spaziergänger, Jogger, Naturgenießer – und im Sommer sportlich ambitionierte Menschen. Denn als Segelsportrevier ist der Aasee ebenso beliebt wie herausfordernd. Wer hier ins Boot steigt und den Wind zu nutzen weiß, ist in der Regel fasziniert. Der Schnuppersegeltag, den die WN und die Segelschule Overschmidt organisieren, bietet die beste Chance, das Kennenlernen dieses Sports unter fachkundiger Anleitung anzugehen.

Für den 12. Juni (Sonntag, 12 bis 17 Uhr) kann eine kostenfreie Schnupperstunde gebucht werden. Fünf Startzeiten stehen zur Auswahl und maximal 35 Personen können jeweils in ihren Kurs starten. Das Mindestalter zum Mitmachen beträgt sechs Jahre. Auch Jugendliche und Familien sind willkommen. Die Schwimmwesten werden kostenlos gestellt. Die Boote sind fertig aufgebaut – am Schnuppertag geht es in allererster Linie um das aktive Erlernen erster Grundkenntnisse. Nicht selten kommen Interessenten nach der ersten Runde auf dem Aasee auf den Geschmack und werden selbst zu Segelsportlern.

Info und Anmeldung: Am 12. Juni (Sonntag) beginnen die Schnupperstunden auf dem Aasee um 12, 13, 14, 15 und 16 Uhr. Anmeldungen mit Angabe der gewünschten Zeit sind bis zum 9. Juni (Donnerstag) per Mail zu richten an: info@overschmidt.de