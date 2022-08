Der Brunch fürs Gemüt und den guten Zweck

Das griffige Motto steht. „Bürger brunchen wieder unter Bürgerbäumen“ heißt es in der Einladung zum 13. Bürgerbrunch auf Münsters Schlossplatz. Platz und Tische sind reserviert durch den Veranstalter, die Stiftung Bürger für Münster, für den 18. September (Sonntag, ab 11 Uhr). Die WN verlosen jetzt einen Tisch mit acht Plätzen.

Der Brötchenkorb steht parat am 18. September, alles andere bringen die Gäste nach ihrem Geschmack selbst mit.

Wie immer verbinden sich an diesem Tag Event und guter Zweck bestens. Denn die Einnahmen und mögliche Spenden unterstützen Jahr für Jahr Kinder- und Jugendprojekte. Dieses Mal werden die Königskinder, ein ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche, der ViP Münster – ein Verein für sozial-integrative Projekte für Jugendliche – und das Flüchtlingsprojekt für ukrainische Jugendliche der Bürgerstiftung bedacht.

Der Ursprung des Bürgerbrunches geht zurück auf den Orkan „Kyrill“, der 2007 für etliche Sturmschäden sorgte. Unter anderem fielen ihm viele Bäume auf der Promenade – insbesondere vor dem Schloss – zum Opfer. Engagierte Münsteranerinnen und Münsteraner sorgten durch mehr als 200 Baumpatenschaften für die notwendige Pflanzaktion – und die wurde gefeiert mit dem allerersten Brunch.

Verlosung



„Wir haben immer ein ganz buntes Publikum“, sagt Anne Leusmann, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung. Und ist froh darüber, wie sich die Aktion etabliert hat. Es wird nicht allein konsumorientiert gedacht an dem Tag. Brötchen werden vom Guten Bäcker Krimphove gestellt, alles andere bringen die Gäste selbst mit. Das Miteinander wird von einem Rahmenprogramm mit Musik und einer Hüpfburg für die Kids begleitet.