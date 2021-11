Der Mythos „Queen“ lebt live auf

„The Spirit of Freddie Mercury“ in Gronau

Den „Spirit of Freddie Mercury“ lässt eine der führenden Queen-Tribute-Bands der Welt spüren – am 28. Januar 2022 (Freitag, 20 Uhr) in der Bürgerhalle in Gronau. Mit einzigartiger Authentizität schlüpfen die perfekt eingespielten Musiker in die Rollen von Mercury und seinen Bandkollegen May, Taylor und Deacon.