Die besten Zeilen für alle Generationen

Deine Freunde: Neues Album und Konzert in Münster

Deutschlands „coolste Kinderband“ beging 2022 ihren zehnten Geburtstag – und der muss in diesem Jahr gefeiert werden. Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck sind die Band Deine Freunde und nun genau im Kernalter ihrer Fans. Die können auch in Münster live dabei sein, wenn die Gruppe auftritt. Am 2. Dezember (Samstag, 17 Uhr) gibt es den Gig im MCC Halle Münsterland.