Die Gewinner des BRILLANZ Awards 2021

Zum nunmehr siebten Mal wurde der BRILLANZ Anzeigenkreativwettbewerb von Aschendorff Medien in diesem Jahr ausgeschrieben. In vier Kategorien bekamen die Gewinner die begehrten Awards sowie attraktive Mediengutscheine.

Die BRILLANZ-Awards 2021 wurden in den Kategorien Leser-Voting, Sales, Empolyer Branding und Brand vergeben. Die große und bereits komplett geplante Preisverleihung am 23. November musste kurzfristig abgesagt werden. Darum hat das BRILLANZ-Team auch in diesem Jahr die Gewinner besucht.

Eine Teilnahme am BRILLANZ- Wettbewerb lohnt sich: Es gib nicht nur den medienwirksamen Award als repräsentative Auszeichnung für die Gewinner, sondern zusätzlich je 3000 Euro Mediavolumen. Die Mitglieder der Fachjury haben Erfahrung im Werbemarkt, kennen die Wünsche der Leser, sind Marketing- Experten oder auch sicher unterwegs in Sachen Design, Grafik und Präsentation: Sie schauen sich die eingereichten Anzeigen aus verschiedenen Blickwinkeln und unter vorgegebenen Kriterien an.

Bei der ersten Sichtung jedenfalls gibt es für jedes Motiv einen Fragebogen. Sind alle Bögen ausgefüllt, kommt Leben in die Bude, denn dann wird diskutiert. Thomas Koch („Mr. Media“ und Kolumnist), Ralf Zilligen (Creative Connector), Jeanette Ostern (Leiterin Markenführung, Westfalen AG), Marc Arne Schümann (Verlagsleiter Werbemarkt, Aschendorff Medien), Michael Hoffmann (Beiratsmitglied im Marketingclub Münster/Osnabrück und Stabsbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Wirtschaftsbeobachtung bei der Handwerkskammer) sowie Professorin Daniela Kirchlechner (Expertin für Gestaltung, Münster School of Design). Organisiert wird der Wettbewerb vom BRILLANZ-Team mit Jonas Metzen und Alexandra Ricking. In die finale Abstimmung kamen in diesem Jahr 16 Motive.

Brillanz Award 2021: Die Gewinner stehen fest Die terres'agentur gewann mit Preußen Münster den Leserpreis. In der Kategorie Brand gewann die Agentur yph, kreative mit der „Laarmann Möbelspedition". Die Agentur yph, kreative war auch in der Kategorie Sales erfolgreich. Sie gewannen mit dem Restaurant Beetschwestern. Die AT Zweirad GmbH. gewann den Preis Employer Branding.

Shortlist Foto: Aus allen eingegangenen Anzeigen wird eine Vorauswahl getroffen. Diese Auswahl schafft es in die Longlist. Daraus wählt die Jury ihre Favoriten: die sogenannte Shortlist. In der Kategorie „Brand“ gingen Vollmer Privatrösterei (Agentur Agenta), Preußen Münster (terres‘agentur), STRATIEBO (Freundeskreis), Provinzial Versicherung Becker & Kohlmeier (Freundeskreis), Böckenholt Wasseraufbereitung (am GRAFIKBUREAU), Laarmann Möbelspedition (yph, kreative), Volkshochschule (Inhouse) und Westlotto (Grey) ins Finale. Beim „Employer Branding“ kamen Kröger Fensterbau (Freundeskreis), OfficeCall (am GRAFIKBUREAU), orderbase consulting (Calcanto), Outlaw Kinder- und Jugendhilfe (Inhouse) und AT-Zweirad (Inhouse) in die letzte Runde. Für die „Sales“-Kategorie gingen wuddi (Freundeskreis), Hörakkustik Ascheberg (am GRAFIKBUREAU) und Beetschwester (yph, kreative) in die Endausscheidung. ...

Die BRILLANZ Awards wurden in diesem Jahr zum siebten Mal von Aschendorff Medien vergeben. Außerhalb der Jurywertung liegt das Leservoting, das per Coupon aus den Printmedien oder über eine Online-Abstimmung entschieden wird. Die meisten Leser entscheiden spontan, individuell und emotional. Die Fachjury hingegen hat einen umfangreichen Kriterienkatalog vorliegen, den es abzuarbeiten gilt: Aufmerksamkeit, Verständlichkeit, Originalität, Überzeugungskraft, Emotionalität, Zusammenspiel und Umsetzung – wo werden diese Merkmale am besten kombiniert?

Beste Mitarbeiter-Werbung: AT Zweirad

Für das Werben um Mitarbeiter – Employer Branding – machte für die Jury das Altenberger Unternehmen ATZweirad mit ihrer Anzeige aus eigener Marketingabteilung das Rennen: „Beim Fokus auf Wert und Zukunft gefällt mir sehr gut, dass man Sinnvolles bei der Arbeit tut und eine gewisse Erfüllung hat“, lobt hier Michael Hoffmann die lebendige, grüne Anzeige, wobei auch das zentrale Thema Nachhaltigkeit zum Tragen kommt. Ralf Zilligen sieht sogar „eines der wenigen Beispiele, wo mir das Unternehmen einen höheren Sinn vermittelt, da es zeigt, wie es einen Beitrag für die Gesellschaft leistet.“

AT Zweirad: Nachhaltig, mobil, erfolgreich Foto: In der Kategorie Employer Branding spielt Motivation mit, positive Ausstrahlung, nicht zu viel business – der Mensch im Mittelpunkt. All das weiß Christof Reitemeier, Marketing Manager bei AT Zweirad in Altenberge. „Wir produzieren hier hochwertige Fahrräder unserer Marke Velo de Ville in großer Stückzahl – alle individuell konfiguriert vom Kunden nach seinen Wünschen“, erklärt er das Konzept des 1966 von Albert Thiemann gegründeten Unternehmens. „Bei der großen Nachfrage momentan sind wir dringend auf der Suche nach Mitarbeitern“, so Reitemeier. „Das Bild hatten wir in unserer Agentur schon fertig, allerdings nicht für eine Stellenanzeige. Aber es gefiel uns so gut, dass wir es übernommen haben für unsere Mitarbeiterwerbung“, erklärt der Marketing Manager weiter. „Der Blick geht nach vorne, der Weg führt symbolisch bergauf, viel Grün und eine positive und entspannte Stimmung – das passte genau zu unseren Vorstellungen.“ Jean Schlüter ergänzt dazu: „Die ganze Ausstrahlung der Anzeige beschreibt unsere Philosophie: „Wir sind ein modernes, kreatives Unternehmen mit motivierten jungen Mitarbeitern und setzen auf Nachhaltigkeit, Teamgeist und Fairness.“ Dass die Anzeige auch bei der Expertenjury so gut angekommen ist, freut die Fahrradspezialisten natürlich umso mehr. Bereits seit 2009 produziert AT Zweirad auch Velo de Ville-E-Bikes und war damit maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Der Familienbetrieb in dritter Generation ist kontinuierlich gewachsen, deutschland- und europaweit erfolgreich, und beschäftigt mittlerweile über 150 Mitarbeiter aus über 20 verschiedenen Nationalitäten. ...

Christof Reitemeier, (Leitung Marketing / Marketing Manager bei AT Zweirad – Velo de Ville) und Jean Schlüter (Leitung Einzelhandel) nahmen den BRILLANZ Award 2021 Employer Branding entgegen. Foto: Oliver Werner

Sales-Award für Beetschwester

Das vegane Restaurant Beetschwester mit der Agentur yph, kreative hat in der Kategorie „Sales“ vor allem mit Design gepunktet: „Linsen optisch umzusetzen ist gar nicht so einfach“, so Thomas Koch. Dann auch noch die Message zu gleich mehreren Verkaufsargumenten zu verknüpfen führte zum Sieg.

Beetschwester: Agenturkater bastelte mit Foto: Mitten in der Pandemie ein veganes Restaurant eröffnen? Regina von Westphalen hat es gewagt – und nicht bereut. Sie hat mit ihrem Team in Münster sehr viel Freude an ihren Gästen und an dem, was sie aus Überzeugung anbietet: vegane und leckere Speisen und Getränke. „Mit der richtigen Anzeige soll es natürlich noch besser laufen, die Leute sollen neugierig werden“, sagt die Inhaberin des Restaurants am Tibusplatz, dessen Eingang etwas unscheinbar und versteckt liegt. Philip Haarmann und Yvonne Purucker kennt sie schon lange und verstehen sich prächtig: „Die Wellenlänge stimmt einfach“, sagen alle Drei. „Ich wollte gerne unseren Schlager auf der Anzeige haben, das Daily Dhal, also Linsencurry.“ „Und wir machten uns ans Werk – in der Agenturküche – und schoben ungefähr eine Woche lang Linsen über die Arbeitsplatte“, erinnert sich Yvonne Purucker. „Wir konnten auch zuerst kein Wort für den Schriftzug finden, das Linsen erlebbar macht. Irgendwie gefiel uns alles nicht so richtig“, erzählt Philip Haarmann. „Bis unser Agenturkater durch den ursprünglichen Schriftzug fegte – und da stand es dann: linsationell! Das war‘s.“ Dann wurde noch im gewohnt charmanten Stil der Text drumherumgedichtet. Mit dem Gesamtergebnis waren alle mehr als zufrieden. „Uns war fast klar, dass wir den Award gewinnen, so begeistert waren wir selber. Dass es dann tatsächlich geklappt hat, ist natürlich umso schöner.“ ...

Und noch mehr Konfetti gab es bei der Verleihung für die Agentur yph, kreative. Auch für das vegane Restaurant Beetschwester entwarf das Team die Siegeranzeige in der Kategorie Sales: (v.l.) Philip Haarmann, Regina von Westphalen (Inhaberin des Restaurants), Yvonne Purucker, Annika Meidenstein und Jana Schlackmann. Foto: Oliver Werner

Beste Anzeige in der Kategorie „Brand“: Möbelspedition Laarmann

Die nachhaltigste Markenbotschaft gelang ebenfalls der Agentur yph, kreative für die Laarmann Möbelspedition: „Definitiv aufmerksamkeitsstark und auch glaubwürdig. Sehr stark für die Kategorie Sales“, bestätigte Jeanette Ostern. Thomas Koch lobt hier: „Es kommt selten vor, dass die Headline einen zwingt, weiterzulesen. Die Agentur ist zu Höherem berufen.“ Gut gefallen hat der Jury, dass „man direkt einen Umzugshelfer vor Augen hat und sehr viele Botschaften auf eine gute und schlüssige Weise kommuniziert werden.“

Möbelspedition Laarmann: Kunst und Köpfchen Foto: Die Aussage der Anzeige sollte klar sein: „Auch in unserer Branche braucht es viel mehr als nur Muskelkraft“, das war schon mal Kern der Aufgabe, sagt Yvonne Purucker von der Agentur yph, kreative. „Und dann sollte die Kampagne eine deutliche künstlerische Note bekommen“, so die Geschäftsführer der familiengeführten Spedition, Dr. Johanna Unkhoff und Vater Raimund Unkhoff, beide ausgesprochene Kunstkenner. „Wir hatten dann die Idee, die Anzeige auch sexy zu inszenieren. Der Arm auf dem Motiv ist tatsächlich der eines Laarmann-Mitarbeiters, der auch schon gemodelt hat.“ Auch bei den Mitarbeitern der Firma sei die Anzeige sehr gut angekommen: „Das Poster hängt sogar im Aufenthaltsraum und viele hatten es auch gepostet“, erzählt Dr. Johanna Unkhoff. „Der Aspekt der Wertschätzung ihres Berufs und ihrer Arbeit kam in der Anzeige zum Ausdruck, auch das war uns wichtig.“ Die Möbelspedition Laarmann bietet unter anderem Inhouse-Umzüge mit detaillierten Konzepten beispielsweise für Banken oder Versicherungen, Wohlfühlumzüge für Senioren sowie spezialisiertes Lagermanagement. ...

Yvonne Purucker, Jana Schlackmann, Philip Haarmann und Annika Meidenstein von der Agentur yph, kreative freuen sich über ihren Brand-Award. Die beiden Geschäftsführer der Laarmann Möbelspedition, Dr. Johanna und Raimund Unkhoff, sind zu Recht stolz auf ihr familiengeführtes Unternehmen. Foto: Oliver Werner

Preußen Münster: Die Leser-Lieblingsanzeige

Auch der Sieg der Preußen- Anzeige aus der terres‘agentur wunderte die Jury nicht. „Emotionen transportiert es auf jeden Fall, die Bildsprache ist durchaus besonders“, so Marc Arne Schümann. Ralf Zilligen meint sogar, die Botschaft richte sich gegen die künstliche Fußballwelt: „Geh nicht zu Bayern, komm zu uns, das ist echt“. Glaubwürdig, bejahend und aufmerksamkeitsstark sind weitere Attribute, die auch nach Meinung der Jury der Anzeige zum Sieg im Leservoting verhalfen.

Preußen Münster: „Wir kämpfen mit euch“ Foto: Deutlicher hätte das Signal der Fans und der Wähler dieses Motivs nicht ausfallen können: „Wir sind die Besten und kämpfen mit euch“, ruft es aus jeder Anzeige der Kampagne des SC Preußen Münster heraus. So auch aus dem Siegermotiv: Hier ist es Joshua Holtby, laut Preußen- Präsident Christoph Strässer tatsächlich ein echter Typ, der auch mal aneckt mit seinem Temperament, aber eben auch motiviert und anheizt. „Das macht ohnehin die Mannschaft aus – sie besteht wirklich aus echten und starken Typen“, betont der Präsident. „Und genau das sollte auch die Anzeige transportieren“, sagt Isabell Wipke von der terres‘agentur. Mit Janis Wieczorek, dem kreativen Kopf, und Bernd Homann, Geschäftsführer der Agentur, holte sie sich den BRILLANZ Leser-Award ab. Wo? Im Preußen-Stadion natürlich. „In der Saison 2019/2020 sind wir mit der Kampagne gestartet – das Image der Preußen hatte etwas gelitten in den Vorjahren“, erzählt Strässer. „Wir wollten wieder eine bessere Sichtbarkeit erreichen, den Geist und den Spirit des Teams rüberbringen“, erklärt Bernd Homann. „Dass wir das Leservoting gewonnen haben, ist für uns die größte Bestätigung und das größte Lob“, sagt Isabell Wipke im Namen ihres Teams: „Die Fans können sich wieder identifizieren mit ihrem Verein, das ...