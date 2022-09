Die Rückkehr der großen Wiesn-Gaudi

An vier Wochenenden gibt es das volle Wiesn-Programm – in Münster natürlich. Zwei pandemiegetrübte Jahre musste das beliebte Spektakel pausieren, jetzt startet das Münsteraner Oktoberfest mit seiner insgesamt 14. Auflage ab dem 23. September wieder durch. Die WN verlosen Karten inklusive Tischreservierungen für zwei Abende im Partyzelt am Albersloher Weg.

Am 1. Oktober (Samstag, 17.30 bis 24 Uhr) steht das „Bergfest“ zur Halbzeit des Oktoberfests an. Die Gruppe Partyvögel ist auch beim Gipfelsturm dabei. Am 2. Oktober (Sonntag, 17.30 bis 24 Uhr) wird die „Einheit nach Maß“ gefeiert – am Tag vor dem Feiertag heißt es „Krüge hoch“ im Festzelt. Auch hier spielen die Partyvögel auf. Ihr Markenzeichen „Alpenrock meets Partypop“ ist in Münster längst bekannt, denn die 2006 von Andi Schömig und Harry Geiger gegründete Band ist durch zahlreiche Auftritte für die Veranstalter längst zu guten Freunden geworden.

Geschäftsführer Bernd Redeker und sein Team stellen traditionsgemäß die Partyabende unter bestimmte Themen. Die Wiesn-Gaudi mit Musik, bayerischem Bier und typischen Spezialitäten ist nur komplett mit ihrem Drumherum im und am geschmückten Zelt. Denn am Platz gibt es eine kleine Kirmes mit Schießstand und allerlei zu Naschen.

Damit der Service an den Tischen glattweg problemlos läuft, können jetzt Getränke und Essen über die selbe Servicekraft bestellt werden. Jede Bezahlung auf dem Gelände und auch an der Garderobe läuft bargeldlos ab.



