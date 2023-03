Draußen und drinnen tanzen

Rund 15­ 000 Menschen mit einer Vorliebe für Techno & House dürften wieder ihre Plätze buchen und finden auf dem Festivalgelände nahe dem münsterischen Hawerkamp und Dortmund-Ems-Kanal. Das zwölfte Docklands Festival steigt am 10. Juni (Samstag) ab 11.30 Uhr und wird nach 22 Uhr, wenn draußen auf den Bühnen Feierabend ist, in den verschiedenen Locations auf dem Hawerkamp-Gelände mit den bewährten Aftershowpartys fortgesetzt.

Die Mischung von „Day & Night Shows“ und die musikalische Ausrichtung, die dem Underground ebenso huldigt wie kommerziell erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern, sind zum Markenzeichen des Festivals geworden. 2010 ins Leben gerufen, hat sich das Docklands im Laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten elektronischen Musik Festivals im Lande entwickelt.

Als Protagonisten der elektronischen Musik verpflichtet sind bereits Anfisa Letyago, Ben Böhmer, Fjaak DJ, Kölsch, Seth Troxler, VTSS, Chloe Caillet, Desiree, Elli Acula, Juliet Sikora oder Jonathan Kaspar und Simina Grigoriu.

In diesem Jahr gibt es vier Open-Air-Bühnen für die rund 100 Künstlerinnen und Künstler sowie ein komplett neues Food- und Beverage-Konzept. Die schon größenmäßig beeindruckende Mainstage liefert den technoiden Sound der Stunde mit „Big-Stage-Atmosphäre“ und beeindruckenden Visuals. Das für 2022 entwickelte Stage-Design bekommt ein Update für eine intensivere Atmosphäre. Die Docklands-Macher verzichten ja immer auf andernorts übliche 20-Meter-Gräben und weit entrückte Bühnen. Verantwortlich für das Mainstage-Design sind die Produktions- und Lichtdesigner Rob Protzmann und Chris Moylan.

Docklands Festival 2022 Tanzen zu elektronischer Musik. Das war nach zwei Jahren wieder auf dem Docklands Festival angesagt. Foto: Oliver Werner Die zweitgrößte Bühne heißt Kanello Stage und wird in neuem Glanz erstrahlen. Das Areal selbst gliedert sich in die tropisch anmutende Umgebung des beliebten Coconut Beach ein. Auf der von Bäumen umrandeten Tree Stage wird traditionell der klassischen House-Music gehuldigt und somit gezielt ein Kontrast zum sonstigen Programm angeboten. Zum zweiten Mal wird die Digitalkanal Stage aufgebaut, die besonders die Freunde des härteren Techno anspricht.

Ticket-Info: Tickets für das Docklands Festival am 10. Juni (Samstag, ab 11.30 Uhr) auf dem Gelände am Hawerkamp in Münster (Am Hawerkamp, 48155 Münster) sind online erhältlich unter docklands-festival.de.