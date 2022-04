Drei große Abende im Mai

► Hiromi: The Piano Quintet am 2. Mai (Montag, 20 Uhr, Bürgerhalle). Hiromi gilt als eine der weltbesten und erfolgreichsten Künstlerinnen im Bereich von Jazz-Rock-Fusion / Klassik Pop. Ihre Virtuosität, ihre Energie und unbändige Spielfreude sind Markenzeichen der begnadeten japanischen Pianistin. Auf ihrem neuen Album spielt sie mit einem Streichquartett und wird in dieser Konstellation in Gronau konzertieren.

► Jazzrausch Bigband – Broken Brass Ensemble am 4. Mai (Mittwoch, 20 Uhr, Bürgerhalle). Eine „Kernschmelze“ von Bigband-Sound mit House und Techno. Diese Jazzrausch Bigband verquirlt Beats, House, Soul und Funk mit jazzigen Klangstrukturen. Sie bringt die Club-Besucher zum Schwitzen, macht aber auch in feinen Konzerthäusern eine gute Figur – mit Klanggewalt, Groove und enormer Bühnenpräsenz. Wer „La Brass Banda“, „Meute“ oder „Moop Mama“ (Jazzfest Gronau 2019) mag, der wird sich hier zu Hause fühlen. Es vibriert, sirrt und flirrt, wenn die Münchner die Bühne übernehmen, aber es erfüllt für viele Musikfreunde auch Sehnsüchte. Die der Clubgänger nach mehr Echtem, Handgemachtem und Originellem; die der Jazz- und Klassikhörer nach mehr Entertainment und großem Sound. Broken Brass macht Blasmusik der nächsten Generation und bringt die Energie der Bläser mit der Haltung des Rock’n‘Roll, dem Antrieb des Electro-Punks und dem Fluss des Hip-Hops zusammen.

► Candy Dulfer – Kraak & Smaak am 5. Mai (Donnerstag, 20 Uhr, Bürgerhalle). Der großartige Funk- und Soulexport der Niederlande kommt nach 1998, 2002, 2009 und 2016 wieder zum Jazzfest und die sympathische Altsaxofonistin dürfte erneut das Publikum im Handumdrehen gewinnen. Diese Frau ist an ihrem Instrument einfach atemberaubend. Mitte der 1980er Jahre spielte sie ein Madonna-Konzert-Opening in Rotterdam, durch das sie sich weiter etablierte. Der damalige Megastar Prince wurde auf die junge Künstlerin aufmerksam und gab Candy die Möglichkeit, Proben ihres Könnens zu zeigen. Kraak & Smaak präsentierte schon 2019 in Gronau einen wilden Genre-Cocktail, den selbst erfahrene Musikliebhaber so noch nicht erlebt hatten. Die extrem erfrischende Mixtur aus Elektro-Beats und Oldschool-Hip-Hop basiert auf jeder Menge Funk, Soul und Jazz.