Drei Stunden oder „unendlich“

Die große Band und ihr populärer Chef sind gut vorbereitet – das schreibt Wolfgang Niedecken auf der BAP-Homepage. „Wir scharren mit den Hufen“ heißt es aus der Feder des 70-Jährigen, der 1976 die Kölschrockband gründete und noch immer, wenn auch in anderer Besetzung, mit ihr auf Tour geht. Das macht er schließlich am liebsten. Das MCC Halle Münsterland ist reserviert für den Abend der „Schließlich unendlich“-Tour und für den 28. März (Montag, 20 Uhr) verlosen die WN jetzt Tickets.

BAP und Niedecken laufen sich sozusagen warm für den 30. März. An dem Abend will der Sänger, Texter, Komponist und Frontmann „70 plus 1“ feiern und sein für 2021 geplantes Geburtstagskonzert in Köln nachholen. Zuvor spielen sich alle ein. In Hannover, Bielefeld und eben Münster. Niedecken nutzte die Zeit ohne Konzerte, um ein Buch über Bob Dylan zu fertigen. Dabei kam er auf die mit kölschem Nuscheln vieldeutig klingende Tour-Bezeichnung „Schließlich unendlich“. Für Niedecken hat das „etwas Poetisches, es lädt ein, weiterzudenken und führt weit hinaus – bis dorthin, wo wir anfangen zu träumen.“

Wichtig wie immer ist ihm die perfekte Setlist für die Tour. „Da arbeite ich total oldschool-mäßig. Ich habe alle in Frage kommenden Songtitel auch diesmal auf kleine Pappzettel geschrieben, die ich dann hin- und herschiebe“, plaudert Niedecken aus dem Nähkästchen. Er wird die großen Hits mischen mit Entdeckungen aus der BAP-Schatztruhe und Songs von Alben wie „Alles fließt.“ Die Konzerte dauern in der Regel mindestens drei Stunden, das wissen die Insider. Sie dürfte freuen, dass auch die drei Bläser wieder mit dabei sind. Axel Müller (Saxofon), Christoph Moschberger (Trompete) und Johannes Goltz (Posaune) veredeln viele Stücke. Verlosung: