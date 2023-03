Ein Quintett in der Pension

Bereits seit 15 Jahren zieht die Komische Nacht durch angesagte Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt. In der Neuauflage gastiert das Live-Comedy-Format am 16. März (Donnerstag, 19.30 Uhr) in Münsters Innenstadt in acht Locations und die WN verlosen Tickets für jenes Quintett, das in der Pension Schmidt auftritt.

In der Pension Schmidt tritt auch Thomas Schwieger (35) auf und erklärt, was zweite Plätze so wichtig macht.

Am Start sind in der Pension Schmidt:

► Tony Bauer ist ein junger, sympathischer und vor allem lustiger Typ. Der bekennende Duisburger ist nicht nur der heißeste Newcomer der Szene, er ist auch Vorbild: Tony leidet an dem sogenannten „Kurzdarmsyndrom“ und muss deswegen über einen Schlauch künstlich Nährstoffe zu sich nehmen. Bereits einige Male ist er dem Sensenmann von der Schippe gesprungen und lässt sich null unterkriegen.

► Pam Pengco ist alles andere als unauffällig oder schüchtern. Pam nimmt kein Blatt vor den Mund, ist schlagfertig, trocken und authentisch bis hin zu Aufklärung durch Humor. Wer noch nie mit Travestie in Berührung gekommen ist, der darf hier vielleicht sogar mal anfassen!?

Die WN verlosen dreimal zwei Karten für die Komische Nacht in Münster mit fünf Auftretenden am 16. März (Donnerstag, 19.30 Uhr) in der Pension Schmidt (Alter Steinweg 37, 48143 Münster).



► Yorick Thiede startete als neuster Nightwash-Talent- Award-Gewinner durch. Seine kreativ-kompromisslosen Performances mit gewagten Blickwinkeln, realen Situationen und Gedankenspielen bieten eine ganz besondere Show.

► Thomas Schwieger gilt als mensch-gewordene Teilnahmeurkunde. Der 35-Jährige lebt in Buxtehude, also fast in Hamburg. Beim NDR Comedy Contest 2015 holte er Silber: 2. Platz, also war er fast der Sieger. Es läuft nicht optimal. Nicht generell, nur beruflich und privat. Sein Lebensmotto ist Titel seines aktuellen Solo-Programms: „Werd erstmal Zweiter!“

► Ingo Oschmann verbindet wie kaum ein anderer Stand Up-Comedy und Zauberei zu einem Programm gnadenloser Freude und Vergnügen. Dies beweist er nicht nur im Fernsehen, sondern auch live auf der Bühne. Mit seiner so genauen Beobachtung, genial erfundenen Geschichten, witziger Mimik und Improvisationstalent gewinnt er nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern überzeugt auch Kritiker. Zusammen mit Jürgen von der Lippe schrieb er u. a. das Zauber-, Spiele-, Gastgeber- und Kochbuch „Schönen Abend!“