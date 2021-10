Ein Tag für Talente beim SC Preußen

Im Schatten des Preußenstadions können am 24. Oktober (Sonntag von 9 bis 14 Uhr) unter den kundigen Blicken der kompletten Youngstars-Trainerabteilung des SC Preußen Münster Nachwuchskicker der Jahrgänge 2009 bis 2012 beim großen Talenttag den ersten Schritt in die fundierte Ausbildung gehen.

Der Adlerclub ruft erneut am Fußball begeisterte Nachwuchskicker aus Münster und dem Münsterland dazu auf, sich bis zum 14. Oktober über die Homepage des Vereins anzumelden. Bis zu 120 Kandidaten werden am Ende eingeladen.

Auf dem Kunstrasenplatz zeigen die Trainer die Arbeit des Clubs mit inhaltlich ausgeklügelten und stets altersgemäßen Übungen. Für die praktische Durchführung sind die Verantwortlichen des U12-/U13-Bereichs eingeteilt – alle anderen Experten sichten und bewerten die Präsentationen der jungen Gäste. Nicht wenige haben in der Vergangenheit durch eben diesen Talenttag den Weg zum SC Preußen gefunden und sind in den Juniorenmannschaften aufgenommen worden.

Ab der Altersklasse U 12 bietet der SCP Wettbewerbsmannschaften an. Es sind sieben an der Zahl – bis zur höchsten Spielklasse, den Nachwuchs-Bundesligen für B- sowie A-Junioren. Auch die zweite Mannschaft, die als U-23-Auswahl in der Oberliga spielt, wird vom Club in der Youngstars-Abteilung geführt.