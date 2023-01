Ein Wiedersehen mit den Erfolgreichsten

Im schnelllebigen Show-Geschäft sind sie etabliert als die wohl erfolgreichste Gruppe der Volksmusikszene aller Zeiten. Die offiziell 1983 gegründeten Kastelruther Spatzen, die Ausnahmemusiker aus Südtirol, gehen zum Jubiläum auf eine Wiedersehen-Tour und gastierten am 20. Oktober (Freitag, 19.30 Uhr) im MCC Halle Münsterland.

Kastelruther Spatzen gastieren in Münster

Bereit zur Jubiläumstournee mit Live-Auftritt auch in Münster: Die Kastelruther Spatzen sind auch im 40. Jahr ihres Bestehens umjubelte Volksmusikgrößen.

40 Jahre ungezählte Konzerte, Millionen Konzertbesucher, Millionen verkaufter Tonträger – Zahlen einer unvergleichlichen Erfolgsgeschichte. Die Kastelruther Spatzen wurden zum Inbegriff der volkstümlichen Musik und des volkstümlichen Schlagers. Sie haben alles gewonnen, was es in ihrem Metier zu gewinnen gibt – alleine fünfmal „Die Goldene Stimmgabel“, mehrere „Kronen der Volksmusik“, die Auszeichnung mit dem „Grand Prix der Volksmusik“ und 13 Echos.

Unverkennbar in Stil und Auftreten begeistern sie Millionen von Fans, landen einen Erfolgshit nach dem anderen und treffen mit ihren Melodien und Texten mitten ins Herz. Lieder von Heimat und Liebe, Sehnsucht und Freude. In ihren Liedern singen die Kastelruther Spatzen von menschlichen Schicksalen, von Geschichten, die das Leben für uns alle gleichermaßen schreibt. Und oft auch von ihrer geliebten Heimat Südtirol und den Bergen.

Ihre großen Hits wie „Eine Weiße Rose“, „Herzschlag für Herzschlag“, „Ich schwör“ und „Ciao Amore“ lassen für den Moment die alltäglichen Sorgen vergessen und entführen die Konzertbesucher und Fans in eine andere Welt. Und auch auf das Wiedersehen mit Südtirol dürfen die Konzertgäste natürlich zählen: Längst sind die stimmungsvollen Videoeinspielungen der traumhaft schönen Heimat der Spatzen zur Tradition geworden, die gerne beibehalten wird.

Ticket-Info: Tickets für das Konzert der „Wiedersehen-Live-Tour“ der Kastelruther Spatzen am 20. Oktober (Freitag, 19.30 Uhr) im MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster) sind erhältlich im WN-Ticketshop am Picassoplatz 3 in Münster und über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806 / 570 067 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen; 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets.