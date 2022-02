Eine Stadt in bunten Bildchen

Die Idee der Album-Macher Chris Brinkhaus, Mike Schmitz und Christian Wasmuth trifft ins Schwarze und findet den Geschmack jener Menschen, die Münsters Stadtgeschichte und die sie prägenden Persönlichkeiten in bunten Bildern sammeln wollen. Die WN verlosen jetzt dreimal ein solches Panini-Album und jeweils dazu die Stickerbox, die 50 Tütchen mit je fünf Aufklebern enthält.

Das Sammelalbum zeigt auf 258 Stickern all das, was die Stadt so liebens- und lebenswert macht. Vom Rathaus und der schönen Architektur in der Innenstadt bis zum Hafen. Vom Fußball-Traditionsclub SC Preußen Münster bis zu den Leezen, vom Münsteraner „Tatort“-Duo bis hin zu Onkel Willi.

Die Auswahl der Themen für die Sticker war laut Wasmuth „extrem schwierig“ und führte zu leidenschaftlichen Diskussionen unter den Machern. „Wir haben die verschiedenen Kategorien, nach denen die Bilder unterteilt sind, immer mal wieder verworfen oder neu gestaltet – immerhin hatten wir den Anspruch, für jede Kategorie ein eigenes, tolles Design zu erstellen“, sagt Wasmuth zum herausfordernden Arbeitsprozess. Alle drei hätten „bei der Recherche auch viel Neues über die Stadt gelernt. Und genau das wollen wir auch: Den Ur-Münsteranern noch etwas von ihrer Stadt zeigen, was sie noch nicht kennen!“

Jene Sammlerinnen und Sammler, die ihre Fußball-Leidenschaft auch mit dem Alben-Füllen stillten und sich immer freuten, die Besonderheiten wie glänzende Vereinswappen aus den Tütchen zu fingern, werden sich freuen, dass das Münster-Album Platz für 24 Glitzersticker hat – bekannt ist, dass das Stadtwappen und der Preußen-Adler zwei optische Extras sind.

Das Sammelalbum und die Stickertütchen sind in der WN-Geschäftsstelle am Picassoplatz 3 in Münster erhältlich.