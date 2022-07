Eine Story über Liebe und eine vom „King“

Seit dem 20. Juli und noch bis zum 14. August laufen ausgewählte Streifen in der Filmreihe des Cineplex Münster. Die WN verlosen Karten für die Filmabende am 5. und 6. August (Freitag und Samstag), wenn „Liebesdings“ bzw. „Elvis“ gezeigt werden. Das Filmprogramm beginnt bei ausreichender Dunkelheit – die Zeit bis zum Filmbeginn verkürzen das wechselnde Rahmenprogramm und Verlosungen. Snacks und Getränke gibt es natürlich auch.

Erfolgsautorin und Regisseurin Anika Decker erzählt in „Liebesdings“ mit Elyas M’Barek in der Hauptrolle die turbulente (Liebes-)Geschichte um einen gefeierten Schauspielstar auf der Flucht vor den Medien und der eigenen Vergangenheit, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Die Story von Irrungen und Wirrungen, Liebe und Verrat führt auch zu der fröhlichen Erkenntnis, dass man nur wirklich glücklich wird, wenn man zu sich selbst findet. Anika Decker führt auch Regie. Neben Elyas M’Barek gehören Lucie Heinze, Peri Baumeister, Alexandra Maria Lara, Denis Moschitto und viele weitere Gäste zum hochkarätig besetzten Cast.

Der Film „Elvis“, ein Drama von Filmemacher Baz Luhrmann, stellt Austin Butler als Elvis Presley und Oscar-Preisträger Tom Hanks als rätselhaften Manager Colonel Tom Parker in den Mittelpunkt. Die Geschichte befasst sich mit der über 20 Jahre andauernden komplexen Dynamik zwischen den beiden Männern – von Presleys Aufstieg bis hin zum beispiellosen Starkult um seine Person als des „King of Rock‘n‘Roll“. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der sich entwickelnden und wandelnden kulturellen Landschaft und dem Verlust der Unschuld in Amerika. Zentral in dieser filmischen Reise steht eine der wichtigsten und einflussreichsten Personen in Elvis’ Leben: Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Verlosung



Die WN verlosen viermal zwei Tickets für die Sommernachtskino-Vorstellungen „Liebesdings“ am 5. August (Freitag) und „Elvis“ am 6. August (Samstag) vor dem Schloss in Münster.



► Teilnahme unter 01378 / 600 546 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung



► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.



► Stichworte: Sommernachtskino + Wunschfilm



► Teilnahmeschluss: Sonntag (31. Juli)



► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen