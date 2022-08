Endlich zurück auf der Sonnenseite

In den getrübten Zeiten auf der Sonnenseite zu sein, war wohl kaum jemandem vergönnt. Auch Künstlern wie „Aki“ Bosse nicht, die schließlich mit und durch Konzerte und Fan-Kontakt leben. Jetzt steht die Rückkehr auf die Bühnen an und die „Sunnyside Tour 2022“ macht Halt in Münsters Jovel Music Hall. Der zunächst im MCC Halle Münsterland geplante Abend wurde hierhin verlegt. Für Bosses Auftritt am 7. September (Mittwoch, 20 Uhr), der bereits ausverkauft ist, verlosen die Westfälischen Nachrichten Eintrittskarten.

„Aki“ Bosse gastiert am 7. September (Mittwoch) in der ausverkauften Jovel Music Hall in Münster.

Bosses achtes Studioalbum mit den 14 Songs kommt politisch wie persönlich den Vorläufern nahe. Mit seinen Alben „Engtanz“ (2015) und „Alles ist jetzt“ (2018) stieg er einst direkt auf Platz eins in die deutschen Albumcharts ein. Die Stücke „Kraniche“ und die Hitsingle „Schönste Zeit“ wurden schnell mit Gold dekoriert. Und „Der letzte Tanz“ erinnert daran, die Schönheit der wichtigen Augenblicke festzuhalten.

Der 42-Jährige versteht es gekonnt, Tiefgründigkeit in musikalisch betörender Leichtigkeit um die Ecke kommen zu lassen. Bosse strotzt vor frischen musikalischen Ideen, unnachahmlichem Wortwitz und bemerkenswerter Tiefenschärfe in seinem Blick auf die Dinge. Er wirbelt auf – künstlerisch, thematisch, emotional. In den Songs bringt er seine Sicht auf das „Jetzt“ auf den Punkt. Mit Hüftschwung und Haltung. Mit Leichtigkeit und Bodenhaftung. Das hört und fühlt sich gut an: jemandem zuzuhören, der seinen ganz persönlichen Mittelpunkt und sein Gleichgewicht gefunden hat.