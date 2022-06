Exklusiver Sommer-Lesegenuss für Abonnenten

Münsterland

Draußen in der Hängematte oder im Liegestuhl am Pool ist die beste Lesezeit. Entspannt bei einem erfrischenden Getränk im Garten oder am Strand kann man sich eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen. Dann fehlt nur noch ein gutes Buch oder die Zeitung – am besten bequem auf einem Tablet. Damit steht dem Nutzer die ganze digitale Informations- und Unterhaltungswelt offen − und nicht zuletzt auch die digitalen Produkte der WN. Ideal auch für den Urlaub, um über alle Geschehnisse in der Welt und in der Heimat informiert zu bleiben.