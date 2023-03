Feiern und sich dabei wohlfühlen

Ein Jahr später als einst geplant macht Max Giesinger (34) Münster seine Aufwartung: Das Konzert in der „Irgendwann ist jetzt“-Tour steigt am 4. April (Dienstag, 20 Uhr) in der Jovel Music Hall statt im MCC Halle Münsterland. Die WN verlosen Karten.

Max Giesinger bestand seinerzeit die Aufnahmeprüfung an einer Popakademie nicht – und ging seinen eigenen Weg.

Im Vorjahr musste die Tour noch abgesagt werden, wegen der vielen pandemiebedingten Fragezeichen. Eine Tournee dieser Größenordnung, die einerseits auf viele helfende Hände in den größten Arenen des Landes zählt, um andererseits den Fans unvergessliche Abende zu ermöglichen, erschien als nicht durchführbar. Gültig bleibt für 2023 das Motto des in Hamburg lebenden Sängers, Songwriters und Musikproduzenten, der seinen Fans erklärte: „Ich möchte mit euch wie früher in vollen Hallen und mit ausgelassener Stimmung feiern. Und das geht nur, wenn sich alle wohl und sicher fühlen.“

Die WN verlosen ddreimal zwei Karten für das Konzert der „Irgendwann ist jetzt“-Tour von Max Giesinger am 4. April (Dienstag, 20 Uhr) in der Jovel Music Hall (Albersloher Weg 54, 48155 Münster).



Giesinger legte schon im Februar 2021 seine Hitsingle „Irgendwann ist jetzt“ vor und sagte damals: „Ich will nicht länger warten, dass was passiert!“ Er ließ die Fans nicht im Stich, veröffentlichte weitere Songs und Kollaborationen und stürmte im November 2021 mit dem Titel „Vier“ erneut die Top 10 der deutschen Charts. Im Mai 2022 veröffentlichte Giesinger sein Album „Viereinhalb“ mit sechs neuen Songs. Ebenfalls dabei: der Erfolgshit „Nur kurz glücklich“ mit Madeline Juno. Trotzdem betrübte die verschobene Tournee den Künstler und die Fans natürlich.

Giesingers Weg ist von Hartnäckigkeit gezeichnet. Vom ersten Casting hin bis zum Finale begeisterte er 2012 die Zuschauer der Musikshow „The Voice of Germany“ und erreichte Platz vier. Dem in Eigenregie produzierten Album „Laufen lernen“ (2014) folgte „Der Junge, der rennt“, ein echter Radio-Hit. Mit „80 Millionen“ wird er dann über Nacht zum Shootingstar.