Ganz im Stil der Dire Straits

Handgemachte Rockmusik draußen unter freiem Himmel am Emsdeich – das bietet zuverlässig der Beat Club Greven. In der Neuauflage des Sommerklassikers gastiert am 3. September (Samstag ab 21 Uhr) die Band „The Dire Straits Experience“ auf dem Gelände am Emsbeach nahe dem Hallenbad, wo sich auch schon Eric Burdon und Ten Years After den vielen Fans präsentierten.

Lead-Sänger und Gitarrist Terence Reis (l.), Saxofonist Chris White: Die Band „The Dire Straits Experience“ spielt genau einmal in Deutschland. Und zwar in Greven.

„The Dire Straits Experience“ sorgt für einen opulenten Sound. Mit dabei sind die Original-Bandmitglieder Chris White (Saxofon) und Chris Whitten (Schlagzeug), die Hits aus dem breiten Repertoire der britischen Supergroup spielen. Die Musik ging in den 1980er Jahren um die Welt. Im Rahmen ihrer Europatournee gibt es in Deutschland nur diesen einen Auftritt der Band, deren Vorbild seinerzeit der Ausnahmegitarrist Mark Knopfler prägte, der auf den Saiten seiner roten Stratocaster per Fingerpicking einen speziellen Gitarrenstil entwickelte und mit charakteristisch-tiefem „Gemurmel“ faszinierte.

2011 gründeten Chris White, der die „Dire Straits“ erstmals 1985 auf der „Brothers In Arms“-Welttournee begleitete, und Drummer Chris Whitten, der in den 1990er Jahren zur Band kam, „The Dire Straits Experience“. Die Gruppe überzeugt mit Power, größtmöglichem Feeling und höchstem musikalischen Können. Lead-Sänger und Gitarrist Terence Reis brilliert vorneweg mit Spielfreude und spektakulärer Technik – ob bei „Sultans of Swing“ oder „Telegraph Road“.

Den Abend eröffnen wie gewohnt ab 19.30 Uhr die Beat Club Allstars als siebenköpfige Hausband des Clubs mit ihrer bewährten Mixtur legendärer Hits der Rock- und Popmusik der 1970er und 80er Jahre.

Tickets & Leservorteil: Eintrittskarten für das Beat Club-Festival am 3. September 2022 (Samstag, ab 19.30 Uhr) am Grevener Emsbeach (Am Hallenbad, Greven) sind u. a. erhältlich im WN-Ticketshop in Münster (Picassoplatz 3). Mit dem Vorteilscoupon der Westfälischen Nachrichten erhalten Leser beim Kauf von Eintrittskarten im WN-Ticketshop einen Rabatt von 4 Euro auf den regulären Ticketpreis. Hier geht es zum Coupon!