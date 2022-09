Ganz nah dran an einem echten Pink-Floyd-Konzert

Auch in Münster hat die nach eigener Aussage „führende Pink-Floyd-Tribute-Band“ namens Kings Of Floyd treue Fans. Am 15. Oktober (Samstag, 20 Uhr) gastieren der längst in Deutschland lebende britische Sänger Mark Gillespie (51) und seine Mitstreiter erneut in der Jovel Music Hall und die WN verlosen Tickets für den Abend.

Typischer Sound ins beste Licht gesetzt: Die Kings of Floyd in Münster.

Diese „Kings“ haben sich seit 2011 auf die Fahnen geschrieben, für ihre Fans auf eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd zu gehen. Mit einer ausgeklügelten Sound- und Lightshow präsentieren sie authentisch Songs der Alben wie „Meddle“ (1971), „Dark Side of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“ oder „The Wall“ (1979) bis hin zu neueren Werken.

Auch die Live-Inszenierung der laufenden „High Hopes Tour“ ist geprägt von musikalischer Extraklasse, hervorragendem Stage-Design und einem Sound, der nahe an die perfekte Illusion eines echten Pink-Floyd-Konzerts heranreicht.

Verlosung



Die WN verlosen sechsmal zwei Karten für das Konzert der Kings of Floyd am 15. Oktober (Samstag, 20 Uhr) in der Jovel Music Hall (Albersloher Weg 54, 48155 Münster).



► Teilnahme unter 01378 / 600 546 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Kings of Floyd

► Teilnahmeschluss: Montag (3. Oktober)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Nach langer Corona-Pause freuen sich Kings Of Floyd nun, mit ihren Auftritten einen Beitrag dazu zu leisten, dass die großartigen Kompositionen von Pink Floyd weiterhin gespielt werden.