Geschichten und Anekdoten aus 25 Jahren

Verlosung: Martin Rütter mit neuem Programm in Münster

Der jetzt 52-Jährige widmet sich mit kühlem Kopf und scharfer Beobachtungsgabe dem bisweilen skurrilen Beziehungsalltag von Hasso und Herrchen oder Frauchen. Mit seiner neuen Live-Show namens „Der will nur spielen!“ gastiert der Hundetrainer, Moderator und Buchautor am 3. März (Freitag, 20 Uhr) im MCC Halle Münserland. Für den bereits ausverkauften Abend verlosen die WN jetzt Karten.

Die neue rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation will aufklären, aufdecken und – wenn’s sein muss – holt Rütter auch den Jogger von der Laterne. Der „Mann für alle Felle“ wird zum Pragmatiker, wenn sich die Frage aller Fragen stellt: Kastration – ja oder nein? Er gibt den Analytiker, wenn Pfiffi an der Leine und den Nerven seines Menschen zerrt. Er mutiert zum Romantiker, wenn er uns erzählt, was Liebe auf den ersten (Welpen-)Blick wirklich bedeutet.

Verlosung



Die WN verlosen dreimal zwei Tickets für Martin Rütters neues Live-Programm „Der will nur spielen!“ am 3. März (Freitag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland (Albersloher Weg 32, 48155 Münster).



► Teilnahme unter 01378 / 600 548 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Martin Rütter

► Teilnahmeschluss: Sonntag (29. Januar)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

In seiner aktuellen Show beleuchtet der Hundeprofi Nummer 1 die wichtigsten Themen der letzten 25 Jahre. Er präsentiert unterhaltsame Geschichten und aberwitzige Anekdoten. Er liefert wertvolle Tipps und hilfreiche Hinweise. Und das wie immer in seiner typischen wie unvergleichlichen „Rütterschen Art“ – nämlich fachlich fundiert, erbarmungslos ehrlich, zum Bellen komisch ...