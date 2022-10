Glaubwürdig für Generationen

Anlässlich des Stadtfests in Münster war der umjubelte Roland Kaiser wieder mittendrin. Und 12.000 Fans feierten im August den Schlagersänger und seine Lieder. Der nimmermüde Dauerbrenner, der im Mai 70 wurde, dürfte die Menschen auch in die OWL Arena locken zum Konzert seiner Geburtstagstournee. Der Abend unter dem Titel „Perspektiven“ steigt am 18. November (Freitag, 19 Uhr) an der Roger-Federer-Allee in Halle/Westfalen und die WN verlosen Tickets dafür.

Nur wenige deutsche Künstler blicken auf eine derart erfolgreiche, schillernde und über so viele Jahrzehnte beständige Karriere zurück wie er. Kaiser ist eine deutsche Musik-Ikone, ein für die Bühne geborener Entertainer und absoluter Publikumsliebling.

Fragt man Roland Kaiser nach dem Geheimnis seines andauernden Erfolgs und noch immer wachsender Popularität, antwortet er: „Ich habe das große Glück, dass die Menschen mit mir und meiner Musik mitgewachsen sind, bei mir geblieben – ja, und sogar neue Fans nachgewachsen sind. Ich denke, das geht nur mit einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit. Ich versuche nicht, mich an das Gestern zu klammern. Ich zeige mich, wie ich bin und meine Arbeit und das scheint den Menschen zu gefallen.“ In Halle gelang ihm das übrigens schon im Jahr 1998, als er der Stargast des Schlagerfestivals von Dieter Thomas Heck war.

Verlosung



Die WN verlosen zweimal zwei Eintrittskarten für das „Geburtstagstournee“-Konzert von und mit Roland Kaiser und seiner Band am 18. November (Freitag, 19 Uhr) in der OWL Arena (Roger-Federer-Allee 4, 33790 Halle/Westfalen).



► Teilnahme unter 01378 / 600 547 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Roland Kaiser

► Teilnahmeschluss: Sonntag (30. Oktober)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Der 70. Geburtstag ist nun eine gute Gelegenheit, einen kleinen Blick zurückzuwerfen – zurück auf eine mittlerweile über 47 Jahre andauernde Bühnen-Karriere, auf fast 100 Millionen verkaufte Schallplatten und eine unglaubliche Anzahl an Hits, die heute mehr als drei Generationen begeistern. Doch der im Berliner Wedding geborene und dort auch aufgewachsene Entertainer, der erfolgreich wie nie zuvor auf dem Zenit seiner außergewöhnlichen Karriere angekommen ist und nicht von ungefähr für manche als der „deutsche Frank Sinatra“ gilt, steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Sich für mehr Gerechtigkeit, Toleranz, Solidarität und Menschlichkeit zu engagieren, war und ist ihm ein großes Anliegen.

Die noch immer ungeheuer populären Hits wie „Santa Maria“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“, aber auch die aktuellen Songs begeistern nach wie vor mühelos das Publikum. Einen außergewöhnlichen, hochemotionalen und unvergesslichen Abend zu bereiten ist etwas, was Kaiser sehr am Herzen liegt.